Cincuenta años de la redada del Centro Pignatelli de Zaragoza: "El franquismo quiso reafirmar su autoritarismo"

El reloj marcaba las 20.45 horas. El 11 de septiembre de 1975 anticipaba el final del verano y el comienzo de un curso que, aunque todavía no lo sabían, marcaría las vidas de los españoles. Tan solo quedaban dos meses para que el dictador Francisco Franco muriese en su cama, pero el régimen autoritario que había infringido el terror en los últimos 40 años se resistía a una libertad que ya era imparable, no sin sudor, sangre ni lágrimas. Ese día, en la iglesia del Centro Pignatelli de los jesuitas en Zaragoza, se estaba celebrando una misa. Y en sus dependencias, había otras cuatro reuniones: una de maestros, que debatían sobre pedagogía; otra de trabajadores del metal, que hablaban sobre las elecciones sindicales y el futuro convenio; y otras dos de asociaciones de barrios y expertos en Física, respectivamente.

Ninguna de ellas era secreta. Tampoco incumplían la absurda norma que prohibía reuniones de más de 20 personas. Ni siquiera tenían relación entre sí. Pero nada de eso importaba. La policía del régimen, en base a la recién aprobada ley antiterrorista –que permitió los últimos fusilamientos del franquismo-, entró con todo. Metralletas en mano, insultos en boca, tortazos en cara. Sin previo aviso, ni explicación alguna, protagonizaron la famosa redada del Centro Pignatelli. Se llevaron a 25 personas, pertenecientes a los grupos de maestros y obreros.

Entre los primeros estaba un joven Jesús Membrado, a la postre sindicalista de UGT y diputado socialista en el Congreso. El primer recuerdo que se le viene a la cabeza es el "miedo". "La primera noche fue horrorosa. A los maestros los tuvieron retenidos nueve días en la comisaría, y a mí me aislaron en una celda de la cárcel de Torrero durante 25 días. Me chantajearon con no dejarme ir a ver a mi padre, ingresado muy grave en el hospital por un accidente reciente en el que falleció mi madre. Me metían compañeros de todo tipo, creo que para sonsacarme información. Un proxeneta, un trabajador de la Walthon, un tipo que estuvo una noche intentando hilar una conversación conmigo y que, creo, era policía", recuerda Membrado. Y eso que, matiza, los maestros no fueron los más castigados: "No me torturaron, pero alguna hostia me llevé".

Los obreros no sufrieron la misma suerte, en la acepción más generosa del término. Meses de torturas que solo llegaron a su fin cuando, ya fallecido el sanguinario dictador, llegó la amnistía. "Recuerdo a Fernando Conde, el andaluz. Era hijo del presidente de la patronal andaluza y su hermana fue luego ministra con Felipe Gónzalez. A ese pobre lo destrozaron, le hicieron de todo. Buscaron a su novia, la detuvieron y hubo escenas de gente huyendo por las azoteas", rememora Membrado. Conde era uno de los pocos miembros del clandestino Partido del Trabajo de España (PTE) que fueron detenidos aquel día. Aunque la policía hizo que la prensa afín publicase que había desarticulado el comité provincial del PTE en esta redada, que sumó a otros 10 detenidos fuera del Centro Pignatelli. Una mentira más para justificar la barbarie.

Multa de 100.000 pesetas

El director del centro pastoral, el sacerdote Jesús María Alemany, tuvo que dar la cara. Primero, pidiendo explicaciones. Luego, en la homilía, ofreció a los feligreses una explicación en privado. Quien quiso, pasó a la sacristía y recibió una hoja en la que se detallaba lo sucedido. "Era la única forma de que no me acusasen de repartir propaganda ilegal", explica. "Justificaron todo diciendo que, aunque las reuniones cumplían con la ley, todas estaban unidas en la intención". El sacerdote, que no fue detenido "de milagro", fue multado con 100.000 pesetas, aunque la amnistía revocó esa sentencia.

"La redada reflejó dos choques en lo que era el final del franquismo. Primero, se manifestó como el régimen detenía gente que no estaba haciendo nada. No se hablaba en esas reuniones de cuestiones políticas, muchos ni siquiera tenían afiliación", remarca Membrado, que añade un segundo paradigma: "También quedó reflejada la confrontación Iglesia-Estado. Esa multa de 100.000 pesetas demuestra que, en sus últimos días, el franquismo quiso reafirmar su autoritarismo. Le vino muy bien castigar a un grupo de maestros y trabajadores del metal".

"Quisieron darle un escarmiento al Pignatelli, que solo era un centro cultural", añade Alemany. En su hoja parroquial, a la que la policía respondió mediante la falsa desarticulación del comité provincial del PTE, el sacerdote no se cansó de reivindicar la "larga tradición cristiana". Así concluía: "Si la actitud de promover y practicar la defensa de los derechos fundamentales del hombre, la justicia, el amor, el perdón, la reconciliación y la acogida, trae dificultades, recordaremos con san Pablo que si nos insultan, bendecimos, si nos persiguen, lo soportamos, si nos difaman, respondemos con bondad".

Membrado, por su parte, subraya la importancia de la memoria. No solo la que hace referencia a la guerra civil, también la de la dictadura y la "no tan dulce" transición. "Hay que recordar que, durante 40 años, te expulsaban de la universidad, como me pasó a mí. Te podían detener y retener durante días incomunicado sin ningún motivo. Eso es un régimen autoritario, el que va contra la libertad. Y la libertad no es ir a una terraza a beber cañas", señala, para sentenciar: "Me preocupa la evolución que está teniendo la sociedad y la educación. El desconocimiento hace que los jóvenes estén yendo a posiciones que, en el fondo, van en contra de lo que piensan. Porque todos ellos han nacido en libertad".