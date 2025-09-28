Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El desconocido castillo medieval situado en el punto más alto de Zaragoza con las mejores vistas del valle del Ebro

Formaba parte de una serie de fortificaciones situadas en los alrededores de la capital aragonesa

Las ruinas del Castillo de Santa Bárbara en Zaragoza

Las ruinas del Castillo de Santa Bárbara en Zaragoza / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Luis Alloza

Zaragoza

Zaragoza esconde algunas joyas completamente desconocidas incluso para los propios vecinos. A las afueras de la ciudad, más concretamente en el punto más alto, emergen las ruinas de un castillo medieval con mucha historia con una panorámica envidiable del Valle del Ebro.

Cualquier zaragozano conoce 'de pe a pa' la guía turística para conocer en un solo día los encantos más populares de la capital aragonesa. La ruta suele concentrarse en el Casco Histórico con la Basílica del Pilar, La Seo, La Aljafería y El Tubo como paradas obligatorias. Los que tienen más de 24 horas se dejan caer también por el Parque Grande o se pierden por algún céntrico museo como puede ser el Goya.

Los fines de semana otoñales invitan a los zaragozanos a redescubrir su propia ciudad. Por ejemplo, este fin de semana, se está celebrando el Open House, un evento que permite a los vecinos conocer por dentro algunos de los edificios que no suelen abrir al público. La periferia de Zaragoza se llena de personas paseando por el Canal Imperial hasta el parque de Plaza, el Galacho de Juslibol o incluso La Alfranca.

Uno de los monumentos menos conocidos de la capital aragonesa es sin ninguna duda el Castillo de Santa Bárbara, construido en la época medieval. Esta fortaleza está situada en un montículo estepario en las inmediaciones de Valdespartera a 346 metros sobre el nivel del mar desde donde podrás contemplar toda la ciudad.

Vista de Arcosur desde el Castillo de Santa Bárbara

Vista de Arcosur desde el Castillo de Santa Bárbara / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Castillo-Ermita de Santa Bárbara, del que solamente quedan ruinas, formaba parte del perímetro defensivo de Saracusta junto a otras fortalezas del entorno como Juslibol, Alfocea o Cadrete hata que Alfonso I El Batallador conquistó la ciudad en 1118. Tal como explica la web del Ayuntamiento de Zaragoza, de sus restos se pueden apreciar el espacio interior rectangular, que está dividido en dos partes, la iglesia y el resto de estancias así como los numerosos contrafuertes interiores que sostienen los muros en un terreno tan inestable.

Historia de un curioso castillo

En la actualidad, el castillo de Santa Bárbara, declarado Bien de Interés Cultural, se encuentra en estado de ruina progresiva y desde la lejanía es complicado distinguir los restos de un castillo.

La fortaleza fue perdiendo poco a poco su función militar con el paso de los siglos. El regreso del cristianismo provocó la construcción sobre sus ruinas de una ermita, de la que proceden la gran mayoríad e los restos actuales. Pocas fuentes indican la fecha exacta de esta gran transformación, aunque podría haber sido entre los siglos XVI y XVII.

Ruinas del castillo de Santa Bárbara

Ruinas del castillo de Santa Bárbara / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Varias asociaciones han hablado de la posibilidad de reacondicionar el entorno como mirador urbano desde Valdespartera debido a las excepcionales vistas que ofrece sobre el sur de Zaragoza y su paisaje tan característico. Además, ahora que se acercan las Fiestas del Pilar, se puede contemplar todo el Recinto Ferial con el Espacio Zity y la Oktoberfest a la cabeza.

Cómo llegar

La ruta hasta el Castillo de Santa Bárbara no está acondicionada ni es fácil de acceder. Si quieres ir en coche deberás aparcar en Valdespartera e ir a pie hasta las inmediaciones y cruzar por debajo de la Z-40. Desde allí comienza el ascenso por diversos caminos hasta llegar a las ruinas situadas en lo alto del monte.

Vista del Castillo de Santa Bárbara subiendo por la estepa

Vista del Castillo de Santa Bárbara subiendo por la estepa / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TEMAS

