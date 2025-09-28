Así es Diegodoal, el influencer zaragozano que prepara recetas fáciles y ricas para todos los públicos: "Me obsesioné en ser mejor cocinero"

Tuppers rápidos, 7 guisos españoles, ramen, comida argentina… Entre la multitud de vídeos que podemos encontrar en su perfil ¿quién hay detrás de la cámara? Diegodoal, el influencer zaragozano que tiene 28 años y cocina fácil, sencillo y con gusto, delante de una cámara, para más de 730 mil seguidores en YouTube y 540 mil en Instagram.

Hace 5 años (a finales de 2019) y después de hacer el grado de audiovisuales, Diego se compró una cámara y entre la incertidumbre de qué hacer con ella empezó a grabar recetas de cocina. “Como no la estaba dando uso, me sentía un poco culpable, y justo coincidió en ese momento que estaba viendo muchos vídeos de cocina, así que empecé”.

Él lo tiene claro, su comida favorita es el curry verde tailandés, “puede ser de pollo, de ternera, de lo que sea, pero es como con una pasta aromática con leche de coco muy rico”. El ingrediente que nunca falta en su casa es el crujiente de chiles, la comida que todo el mundo ama y él odia son los quesos fuertes y si tuviera que quedarse con un restaurante de Zaragoza, sería “Lokal”, en la calle Heroísmo.

Desde un vídeo de pollo con almendras hasta hoy

“La primera receta que hice fue un pollo con almendras, que es un clásico de restaurante chino”. La subió hace 5 años a Youtube y lo demás ya es historia… Desde entonces Diego no ha parado de subir videos a la que es, sin duda, su plataforma por excelencia. “Siempre me ha gustado mucho YouTube, siempre he visto mucho YouTube desde mis 10 años, o sea, no veía nada que no fuese YouTube. Entonces para mí fue algo muy natural”. Mientras que en Reels de Instagram y TikTok empezó hace 3 años, cuando se popularizaron.

“A mí me gustaba cocinar, pero era un poco cocina de universitario”. Sus vídeos son de comidas sencillas, para todos los públicos. “Como que me empezó a gustar cocinar y también soy como muy de obsesionarme con las cosas, entonces me obsesioné ya en ser mejor cocinero”.

“Improviso un poco la verdad, o sea, a veces sí que tengo que preparar contenido como con antelación porque es mi trabajo y hay que preparar cosas, pero realmente son un poco las recetas que me van apeteciendo, las que veo, que me gustan”. Aunque preparar la receta no solo es su trabajo, también edita los videos para las diferentes plataformas. “El grabarla lo hace un proceso más largo, entonces a un vídeo de Youtube que dure 20-25 minutos pues me puede costar dos o tres días grabar lo que viene siendo la receta y luego uno o dos días editarla y luego aparte, previo a eso puedes ponerle uno o dos días de preparación del vídeo”.

Cuando hablamos de algún fail comenta Diego, entre risas, “cuando hago recopilatorios de platos a veces digo, hago diez platos clásicos españoles pues igual el título original era, hago once platos lo que pasa es que luego uno salió mal y no lo he incluido”. Aunque confiesa, “Bueno no sé decir una en concreto realmente desastre, desastre absoluto, hace mucho que no tengo ninguno”.

Algo que empezó de manera simple como un video ha llegado a cautivar a miles de personas. "Que no espere absolutamente nada, porque no puedes empezar en este mundo esperando absolutamente nada". “Es un trabajo que requiere mucha constancia, es un camino, yo estuve dos o tres años que no me vio nadie, o sea, dos años que no me vio nadie y tres que me veía alguien, pero y es una cosa de crear, crear, crear tener esperanza y algún día saldrá, pero te tiene que gustar”.