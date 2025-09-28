El adiós de Correos al Portillo dejará 7 millones de ‘ganancia’ y 92.000 euros de gastos

Correos se marchará en noviembre de los suelos del Portillo para que el edificio que llevan décadas utilizando sea demolido. Una decisión motivada por la decisión de reconvertir esta pastilla ubicada entre Delicias y el centro de Zaragoza en una gran zona verde. Su marcha es complicada, y no está exenta de polémica por las críticas que está recibiendo la empresa estatal por los detalles de una operación que no se plantea levantar otro espacio físico en el entorno ni alquilar espacios disponibles en la zona, sino repartir sus empleados y servicios por otras sucursales. Y que se haga fundamentalmente por «motivos de carácter económico y de carácter operativo y de mejora de la eficiencia de procesos», afirma la compañía postal.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha tenido acceso a la memoria del traslado del centro de Correos en los suelos del Portillo y desglosa con detalle y con cifras el porqué de esta operación. Podría resumirse en un beneficio de unos 7 millones de euros para la compañía, ya que ingresará 2.159.461,80 euros de Adif en noviembre como pago para que se marche del edificio, la sucursal 3 en Zaragoza, para demolerlo; porque ha decidido no adquirir o alquilar unas instalaciones nuevas, que ya miró y descartó, porque le suponían un desembolso de 4,4 millones, que ya no se gastará.

Repartir empleados

Además, también expone que dejará de asumir unos gastos ordinarios en el funcionamiento del edificio de la avenida Anselmo Clavé que rozaban los 200.000 euros anuales, a los que añadir un ahorro en la operativa de esos servicios allí alojados que en sus nuevas ubicaciones costarán unos 75.000 euros menos al año. A cambio, tendrá que repartir a los 85 empleados que allí trabajan en otros nueve inmuebles ya operativos y gastar unos 92.000 euros en obras que necesita hacer en ellos para acondicionarlos antes de su llegada. Un negocio redondo.

Correos necesita liberar el edificio contiguo a la avenida Anselmo Clavé, que ocupa una parcela de 1.835 metros cuadrados que no es suya, sino de Adif, y que hasta ahora le permitía disponer de 5.039,59 metros cuadrados de oficinas distribuidas en dos alturas de sótano, la planta baja, una entreplanta y otras tres plantas en altura. Eso será derribado y para ello su marcha se tasó en esos casi 2,16 millones, que es lo que Adif le abonará en «un cheque nominativo» a la empresa postal para que se marche en noviembre, paso previo para demoler un edificio que no tiene «ningún tipo de protección» arquitectónica.

La oficina del Portillo

Pero la pregunta ahora era otra: ¿qué va a hacer Correos con su oficina del Portillo y por qué? La primera cuestión se responde rápido: suprimirla con su derribo, instalar «3 Citypaqs» en las oficinas del entorno y redistribuir al personal, maquinaria y medios técnicos en otros nueve emplazamientos que ya existen en Zaragoza. Ese traslado supondrá un gasto para la empresa, según sus propios cálculos, de 92.000 euros. Y para los trabajadores pasar en su mayoría, 49 de los 85 que tiene en total en El Portillo, a las instalaciones del Centro de Tratamiento Automatizado (CTA), donde se clasifican cartas y paquetes para su posterior distribución, en la Ciudad del Transporte de San Juan de Mozarrifar.

¿Cuánto costaba crear unas instalaciones nuevas que suplieran a las del Portillo? Correo también detalla en su memoria que para la llamada Unidad de Servicios Especiales (USE-1), que se fusionará con otras unidades cercanas, se pensó en crear una nueva nave en la ciudad para acogerla, concretamente en el polígono de Argualas y en el de Cogullada, pero que las cuentas que le salían eran desorbitadas: el «ahorro de costes es evidente, ya que la adquisición de un local de 800 a 1.000 metros cuadrados para ubicar la USE-1 en estos entornos supone un coste de 1.430.000 euros aproximadamente, más 1.000.000 de adecuación del mismo». En total, resume, «un total de 2.430.000 euros evitados» a sus arcas. A ellos se sumarían unos «75.600 euros» de ahorro de costes en el transporte con la marcha a la Ciudad del Transporte.

"Constantes averías"

Algo similar explica sobre la llamada Unidad de Reparto (UR-2) que se encuentra en el primer piso del edificio del Portillo, donde «es preciso utilizar un montacargas para realizar la carga y descarga» y que tiene «constantes averías» que generan ahora «un gasto extraordinario» y más «conflictividad laboral con los trabajadores y sindicatos». De hecho, admite que esto ha acabado con denuncias ante Trabajo. Pero crear una oficina nueva en la zona se ha mirado «en el cuadrante de Parque Roma, Vía Universitas y avenida Ciudad de Soria» y no se han encontrado locales «que satisfagan las necesidades operativas».

Y a la vez expone que usar otras oficinas ya existentes «supone un ahorro de costes de 1.144.000 euros», que es, según dice, «el coste aproximado por la adquisición de un local de unos 800 metros cuadrados» en la zona, «más 950.000 euros de adaptación de las instalaciones». «Total de costes evitados: 2.094.000 euros», resume la memoria de Correos. Y en este caso se apunta a que se ahorrarán otros 53.402,54 euros anuales con la amortización de dos jefaturas.

Pero esta ganancia de la que habla Correos en su memoria también incluye los gastos que dejará de asumir con la salida del Portillo y el cierre de la principal sucursal del barrio de Delicias. Con su operación salida del Portillo también llegará, afirma la empresa estatal, la «supresión de los gastos anuales derivados del mantenimiento del inmueble actual», que «fueron de 193.160,09 euros en 2024», referidos a luz, agua, calefacción y otros costes habituales. A estos se suma el «alquiler del parking» que utiliza junto a la antigua estación de tren, por el que paga «4.940 euros anuales» para usarlo en una explanada que desalojará.

Por último, Correos asegura que con algunos de los movimientos de trabajadores a otras instalaciones ya existentes se tendrá que gastar unos 92.000 euros en obras para adecuar estos espacios. Por ejemplo, el «traslado de mobiliario de cartería, que se tiene que realizar con medios ajenos por no disponer de medios propios» a otras cuatro sucursales costará «6.000 euros»; habilitar despachos para llevar a los sindicatos a otra sucursal, requerirá de una «obra valorada en 28.000 euros»; para trasladar la USE al CTA y la maquinaria hay que invertir «18.000 euros» y para reformar el propio CTA en accesos y rebajes necesarios, necesitan obras por valor de «40.000 euros». Solo 92.000 euros de gasto, algo minúsculo para tener 7 millones de ganancia.