Las obras del Huerva obligarán a cortar esta calle en Zaragoza

Los preparativos de la segunda fase provocarán afecciones al tráfico desde este lunes

Obras en las márgenes del Huerva

Este lunes, 29 de septiembre, comenzarán en Zaragoza los preparativos de la segunda fase del proyecto de regeneración del río Huerva, lo que conllevará, en el primer tramo de las obras, el corte de la calle de Manuel Lasala, en el distrito Universidad, entre las calles de Luis Vives y Agustín de Quinto. En concreto, comenzará a acumularse el material de obra en la cercanía de la calle de Bruno Solano, que une la calle de Catania con la de Manuel Lasala.

Esta actuación supone que se prohibirá el estacionamiento toda el tramo mencionado de la calle.

Asimismo, la calle de Catania quedará en fondo de saco y doble sentido de circulación, con 15 metros de prohibido estacionamiento a la altura del nº 3 para facilitar el cambio de sentido.

El tráfico rodado se desviará por Mariano Supervía y Agustín de Quinto.

