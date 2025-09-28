Las obras del Huerva obligarán a cortar esta calle en Zaragoza
Los preparativos de la segunda fase provocarán afecciones al tráfico desde este lunes
Este lunes, 29 de septiembre, comenzarán en Zaragoza los preparativos de la segunda fase del proyecto de regeneración del río Huerva, lo que conllevará, en el primer tramo de las obras, el corte de la calle de Manuel Lasala, en el distrito Universidad, entre las calles de Luis Vives y Agustín de Quinto. En concreto, comenzará a acumularse el material de obra en la cercanía de la calle de Bruno Solano, que une la calle de Catania con la de Manuel Lasala.
Esta actuación supone que se prohibirá el estacionamiento toda el tramo mencionado de la calle.
Asimismo, la calle de Catania quedará en fondo de saco y doble sentido de circulación, con 15 metros de prohibido estacionamiento a la altura del nº 3 para facilitar el cambio de sentido.
El tráfico rodado se desviará por Mariano Supervía y Agustín de Quinto.
- La DGA denuncia que menores migrantes que llegarán a Aragón pidieron ir a otras comunidades
- La mayor cicatriz urbana de Zaragoza ya es 'oficialmente' un parque 'tres veces más grande que la plaza del Pilar
- Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
- Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
- La Aemet lo confirma: así será el tiempo durante las Fiestas del Pilar
- Los rostros de la vulnerabilidad en Aragón: 'Me dieron el permiso de trabajo y ya no me he quedado quieta
- Ibercaja ya ha patentado el logo de la nueva Romareda: este es su aspecto
- Nueva venta de suelos en Zaragoza: los terrenos de Alumalsa se adjudicarán por más de 9 millones a Brial