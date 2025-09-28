El Rincón de Baro, el bar del Actur que se ha hecho viral por sus tortillas de sabores: "Ahora hacemos el doble cada día"

El Rincón de Baro abrió sus puertas a principios de 2025 y, en pocos meses, se ha convertido en uno de los locales de referencia para desayunos y almuerzos en el barrio del Actur. Su fama se disparó gracias a un vídeo viral en el que José Iglesias, su propietario, mostraba el sorprendente surtido de tortillas que cada día salen de su cocina: hasta ocho variedades diferentes actualmente, que conquistan tanto a estudiantes como a trabajadores y vecinos de la zona.

El local, situado en la calle Antón García Abril y antiguo Níbola, surge de un cambio de rumbo. “Teníamos un restaurante en Utebo especializado en cachopos y parrilladas de marisco, comida tradicional. Queríamos mejorar horarios, trabajar de lunes a sábado y vimos aquí una oportunidad”, explica José, que regenta este negocio familiar junto a su mujer Virginia Muñoz, al frente de la cocina, y su hijo Alberto, que lo acompaña tras la barra. A ellos se suma Paco Soriano, que completa el equipo como cocinero.

El nuevo nombre, El Rincón de Baro, rinde tributo al padre de la cocinera, cuyo característico bigote también se ha convertido en símbolo del bar y forma parte de su imagen. La elección de este barrio tampoco fue casual: “Yo nací enfrente, en la calle Pablo Iglesias, y le tengo mucho cariño a esta zona”, confiesa José.

El Rincón de Baro está especializado en desayunos y almuerzos, con una amplia variedad de propuestas. / Miguel Ángel Gracia

El fenómeno de las tortillas

Desde su apertura, el establecimiento ofrece una amplia carta de desayunos y almuerzos, con gran variedad de minis y las tortillas como especialidad estrella. “Un día grabamos un vídeo enseñando todos los sabores y se hizo viral. Desde entonces lo hemos notado muchísimo. Hemos pasado de hacer seis tortillas al día a preparar entre 12 y 14. Hacemos el doble y viene gente de toda la ciudad”, señala el hostelero.

Los sabores son muy diversos y continuamente se innova. La más vendida, según José, sigue siendo la clásica de patata con cebolla, pero también triunfan propuestas originales como la de callos, la de sobrasada ibérica con queso Edam, la de trufa negra o la de queso azul danés. Actualmente, están experimentando con una mexicana de carne picada y jalapeños, además de una tortilla de pulpo a la gallega.

Entre las más curiosas figuran la tortilla de Jumpers o la de sesos, que José asegura que han sorprendido incluso al público más joven: “No son tortillas para hacer todos los días, pero las vamos repitiendo porque tienen mucha aceptación”.

Una receta de éxito

Pero la oferta de El Rincón de Baro no se queda aquí sino va más allá con guisos y platos de cuchara que se sirven tanto en el almuerzo como en el menú del mediodía, por un precio de 12,5 euros. Manitas, caracoles, bacalao, carrilleras, codillo, albóndigas… Un auténtico manjar para los amantes de la cocina casera y tradiconal.

El local está situado en la calle Antón García Abril del barrio del Actur de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Según el dueño del bar, el perfil de clientela es muy variado, desde el estudiante que entra a tomarse un café y un pincho a los jubilados que vienen a disfrutar del almuerzo. Eso de lunes a viernes, porque los sábados, El Rincón de Baro recupera su esencia de restaurante, con una barra surtida de pinchos a la hora del vermut y un menú especial por 22,5 euros que rescata los platos que dieron fama a la familia: cachopos y parrilladas de marisco (con un suplemento de 6 euros). “Queremos seguir cuidando al cliente de siempre”, afirma José.

La acogida, asegura el propietario, ha superado sus expectativas: “Ha sido fantástica. Era justo lo que buscábamos a nivel de conciliación”. Aun así, reconoce que montar un negocio no es fácil y conlleva riesgos: “Abrir un bar puede hacerlo cualquiera, pero la clave está en la constancia y en la implicación. Hay que ser original y constante".