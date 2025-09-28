Tres de cada cuatro ayudas que concede el Ayuntamiento de Zaragoza son para comprar comida

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido ya más de 31.000 solicitudes de ayudas de urgente necesidad, de las cuales ha concedido 27.738. Son cifras a 31 de agosto de 2025, las últimas disponibles, y marcan una tendencia que refleja cierta estabilización en cuanto a los números, aunque desde el consistorio temen que haya gente que se esté quedando fuera de estas ayudas debido a que el IPREM, el índice de renta con el que se mide la posibilidad de acceder a este tipo de subsidios, lleva un par de años sin actualizarse ante la falta de presupuestos del Gobierno central. Del total, la gran mayoría de ingresos que se realizan a las familias desde los centros municipales de servicios sociales van para lo más básico: comprar comida.

Así, las ayudas para alimentación suponen el 75,78% de las asistencias solicitadas y el 62% del importe total concedido (8.338.594) de los más de 15 millones que el consistorio ha reservado en los presupuestos actuales para este fin. El importe medio de los apoyos concedidos para comprar comida es de 244,94 euros y, por primera vez, el plazo para su concesión ha descendido de los dos días. Esta agilización de los trámites ha sido posible, informan fuentes del área de Políticas Sociales, a los refuerzos de personal y a la mejora de los sistemas de gestión y a la digitalización de los procesos.

A las ayudas a la alimentación le siguen, por cantidad, las que se otorgan para pagar el alquiler: en lo que va de año el ayuntamiento ha concedido 2.731 subsidios de este tipo frente a los 3.102 del año pasado, lo que supone un descenso de casi un 12%, si bien alguna de las peticiones todavía se están tramitando.

Y si las subvenciones para el alquiler descienden, las que suben son las que se dan para apoyar a las familias vulnerables a pagar los recibos de la luz. En total se otorgaron 678 frente a las 619 que se dieron en el mismo periodo del año pasado. Esto es, hasta el 31 de agosto. El importe medio de las ayudas también creció considerablemente y pasó de los 158 euros del año pasado a los 195, un 23% más.

Después están las ayudas para pagar el comedor escolar, de las que se han concedido 456, 183 menos que el año pasado. En conjunto, tanto el número de solicitudes como el de subvenciones bajó este año con respecto a 2024, aunque disminuyó más la cifra de subsidios otorgados que la de peticiones realizadas.

Tendencia descendente

Es decir, este año el consistorio recibió en los ocho primeros meses del año 31.035 peticiones de ayudas de urgente necesidad, un 0,18% menos que el año pasado. Con respecto a las ayudas concedidas, hasta el 31 de agosto fueron 27.738, un 3,26% menos, lo que significa que en 2025 se están concediendo menos ayudas de las que se piden.

La explicación, según fuentes del área, puede estar en que si bien están aumentando las rentas de las personas más vulnerables, entre otras cosas por la subida continuada del SMI, también lo están haciendo los precios. Esto hace que las familias se queden por encima del límite de renta fijado para poder recibir una ayuda de urgente necesidad pero que sigan necesitándola precisamente porque la vida hoy es más cara que hace un tiempo.

Esto se solucionaría, opinan esas mismas fuentes, si el Gobierno de España actualizara el antes mencionado IPREM, el índice que se utiliza en este tipo de casos. No obstante, lo que es cierto en que con respecto a los últimos años se observa una tendencia claramente descendente con respecto al número de solicitudes de ayuda. Tanto en 2020, por la pandemia, como en 2022 y 2023, debido a la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Ucrania, el número de peticiones fue superior al del presente ejercicio.