Se vende espectacular dúplex de cuatro habitaciones en el Paseo Independencia por 350.000 euros

Las personas que se convierten en propietarios de una vivienda cumplen el sueño de sus vidas. Una situación que no está al alcance de muchos en la actualidad con el precio de la vivienda sin parar de subir en casi todas las ciudades de España. Además, ser propietario no es lo mismo que irse de alquiler. Cuando vas a adquirir un piso, una casa o un apartamento en propiedad quieres que cumpla con una serie de requisitos mientras que si vives de alquiler no eres tan exigente con algunos parámetros.

Entre los filtros básicos de la ciudadanía a la hora de buscar una buena oferta en el siempre complicado mercado inmobiliario se encuentran parámetros como el tipo de la vivienda (piso, casa, chalet, dúplex, ático) y la localización. Mientras existe cada vez más gente dispuesta a buscar una vivienda alejada del casco urbano de las grandes ciudades buscando la tranquilidad, hay otra más urbanita que quiere seguir viviendo en el meollo, en el centro, en pleno casco histórico.

Además, existen otra serie de características de una vivienda que son consideradas un 'plus' por los propietarios y suben claramente el precio como son las plazas de garaje, los trasteros, la piscina, la terraza o incluso algo que parece tan básico como es el ascensor, lujo todavía ausente en algunas comunidades de vecinos más antiguas.

Una joya con vistas al centro

Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado a la venta un dúplex en el centro de Zaragoza por 350.000 euros. La vivienda, situada a escasos metros del Paseo Independencia, cuenta con 128 metros cuadrados, cuatro habitaciones y dos baños. Desde los balcones de la casa se pueden observar algunas de las calles más importantes de la capital aragonesa como la calle Cádiz o la Plaza Nuestra Señora del Carmen. La localización es un plus a tener en cuenta ya que se encuentra junto a restaurantes, transporte público y supermercados.

Habitación del dúplex en Paseo Independencia / TUCASA.COM

Nada más entrar en el dúplex a la venta en el centro de Zaragoza te encontrarás con un recibidor que te llevará al amplio salor exterior con un balcón. Una joya donde podrás recibir a todos los familiares y amigos en todas las celebraciones que organices. La zona de noche está compuesta por cuatro habitaciones, dos de ellos cuentan con un armario empotrado destinados a dormitorios. Los dos baños son completos y tienen uno bañera y otro ducha.

Otro punto a tener en cuenta es el suelo parquet, en el salor, recibidor y dormitorios mientras que es tipo gres en baños y cocina. La vivienda cuenta con aire acondicionado por split en dos habitaciones mientras que la calefacción y el agua caliente son individuales a gas natural.