Los 75 años en lucha de un combativo barrio de Zaragoza: "La piqueta del ayuntamiento venía todos los lunes y derribaba nuestra casa"

Carmen Moraga Rubio llegó a Zaragoza en los albores de la década de los 50. Natural de Fuentespina, municipio burgalés cercano a Aranda de Duero, conoció al que sería su futuro marido en 1953 en su pueblo y, tras dos años carteándose, se reencontraron en febrero de 1955. "No como ahora, que estáis todo el día con el móvil", dice con la sabiduría que le dan unos 96 años que no aparenta. Ni física, ni mentalmente. En su memoria guarda, fruto de "hacer muchos sudokus y sopas de letras", infinidad de fechas y anécdotas. Como el 20 de mayo de 1956, el día en el que se casó. Esa misma noche, estrenó su humilde morada en el extrarradio de la capital aragonesa, en un barrio que acababa de nacer, no sin dificultades, Valdefierro.

"Mi marido compró los terrenos ya en 1947 junto a su hermana. Pero no nos dejaban edificar. La piqueta del ayuntamiento venía todos los lunes y, si no habíamos techado la casa, la derribaban", recuerda. Esa fue la primera gran lucha de Carmen, similar a la de las primeras familias que llegaban a Valdefierro. Años de batallas hasta que, el día de su boda, por fin pudo estrenar su nuevo hogar, en lo que hoy es la calle Berenice.

"No te pienses que la casa era como ahora. Había un molinillo, una habitación, la cocinilla y poco más", cuenta Carmen, sentada en el sillón de su salón, frente a un antiquísimo transistor y bajo un antiguo reloj al que le pone la hora todas las mañanas. En sus ojos se esconden los 75 años de vida del barrio, reflejando y recordando con detalle, una a una, todas las batallas que tuvieron que enfrentar para tener un entorno y, por ende, una vida digna. "No tuvimos luz hasta el 58. A partir de entonces, comenzamos a hacer el resto de casas en el mismo terreno", explica. Moradas con un aspecto más acorde a un pueblo que a la gran ciudad en las que hoy residen sus hijas y que alcanzan cuatro números de la calle.

Carmen continúa, de carrerilla, enumerando todos los hitos de Valdefierro, a los que contribuyó con su sudor y su trabajo. En 1960, el primer teléfono y, más importante, una línea privada de autobuses. "Me acuerdo hasta de la matrícula, 6977 de Zaragoza. Eran tan viejos y malos que teníamos que bajar a empujarlos. Nos quejamos y el ayuntamiento les retiró la licencia en 1973". Un año en el que, por cierto, también llegó el agua. "Venían cuatro aguadores, Martín, Alejo y los Gutiérrez, y pagábamos dos pesetas por litro", concreta Carmen.

Carmen, vecina histórica de Valdefierro, la semana pasada en su casa en el barrio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La lucha siguió para conseguir un centro de salud –"nos exigían 500 firmas y conseguimos 950"–, que no llegó hasta mucho después. "En el edificio que hoy es el centro cívico iban a hacer una cooperativa de pisos. Nos enteramos en la asociación (Aldebarán) y logramos pararla. Queríamos un centro para el médico y para el barrio. Y lo conseguimos con Sainz de Varanda, que me acuerdo que murió el 10 de enero de 1986 y esto se inauguró un año después", ratifica Carmen.

"Lo del 24 es una faena"

Su memoria le lleva también hasta las incesantes luchas que protagonizaron, incluso contra la policía, para conseguir una línea de bus urbano. "Hubo violencia, pero nunca pudieron con nosotros", añade orgullosa. Así llegó el 36 y, tras él, el 24 que ahora ha sido eliminado por el Gobierno de Chueca para implantar dos líneas circulares exprés. A cambio, se ha ampliado el recorrido del 38, una contrapartida que para Carmen no es suficiente. "Nos han hecho una faena. El otro día tuve que bajar a mirarme los oídos y fui con el 36 hasta los Enlaces. Ahí esperamos más de 15 minutos hasta que llegó el 21 que, además, bajaba lleno", afirma, para después reivindicar: "No sé quien lo ha hecho pero no puede ser, no tenemos ninguna conexión directa con Delicias. Pero seguimos luchando".

Otro hito, la conexión de Gómez Laguna. "Venía un camión cargado de vigas que vulcó. No hubo muertos, pero fue un percance importante. Luchamos porque hicieran la avenida hasta que se inauguró, un 3 de septiembre de 1999". ¿Cómo se acuerda? "Porque ese día mi marido estaba ingresado y fui en taxi. 500 pesetas me costó", señala entre risas, en otro alarde de su privilegiada memoria.

Mucho ha cambiado Valdefierro desde que Carmen y su marido se instalaron en 1956. Pero ella no se rinde y sigue presionando para obtener las mejoras que aún son necesarias: "Sigo siendo socia, pero ya no puedo ir a la asociación y no quiero darle faena a mis hijas. También estoy en la junta del Mayor, que les digo: ¡Para qué me tenéis aquí! Voy a llegar a los 100 años y no me vais a dejar en paz".