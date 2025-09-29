Hallan el cuerpo sin vida de una persona sin hogar en el centro de Zaragoza

Una persona ha sido hallada sin vida en la vía pública en Zaragoza este lunes. Al parecer, la persona estaba en situación de calle y solía pernoctar y pasar los días en los alrededores de la calle César Augusto, en pleno centro de la capital aragonesa. Ha sido a las 11.30 horas cuando la Policía Nacional ha recibido una llamada alertando del suceso. Ha sido una vecina de la zona la que ha reparado en que esta persona, a la que solía encontrarse casi todos los días, estaba muerta.

El cadáver del fallecido se encuentra tendido en el porche de un edificio de la avenida César Augusto, a la altura del número 29. En el lugar de los hechos también se encuentra Policía Científica, cuyos efectivos están tomando muestras.

Efectivos de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos. / JAIME GALINDO

Un furgón de la Hermandad de la Sangre de Cristo ya ha retirado el cadáver para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), donde se le practicará la autopsia que determine las causas del deceso. De las pesquisas se dará traslado al Juzgado de Instrucción número 8 al encontrarse este lunes en funciones de guardia.

A principios de este mismo año se encontró a otro hombre sin vida en plena calle César Augusto que también pernoctaba todas las noches al raso. Entonces, el deceso se achacó al frío extremo. El fallecido era una persona migrante con discapacidad de 51 años, conocido como Luis El Argelino, que dormía siempre en las inmediaciones del Mercado Central. Cuando llegaron los servicios de emergencia ya no se pudo hacer nada por su vida.