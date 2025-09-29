Del olvido al rescate: el canal de aguas bravas de Zaragoza despierta el interés empresarial

El olvidado canal de aguas bravas de Zaragoza está más cerca de tener una segunda oportunidad. Dos empresas han mostrado su interés por reabrir estas instalaciones, deficitarias desde su origen, con un proyecto deportivo integral que combinaría el ocio y el uso deportivo en el Parque del Agua de Zaragoza. Una atracción que tuvo sus meses de gloria durante la Expo de 2008 y que pronto empezó a languidecer por su baja demanda y, sobre todo, por su elevado coste de mantenimiento.

Hace tiempo que el Gobierno de Natalia Chueca trabaja en un laborioso plan con el propósito de rescatar las concesiones que se impulsaron para la Expo Internacional y que el PP siempre ha considerado deficitarias y sobredimensionadas. Laborioso, básicamente, por las dificultades jurídicas que hay detrás de la mayoría de los negocios, casi todos, hoy cerrados.

Entre sus propósitos se encuentra esta faraónica infraestructura, que costó 6 millones de euros, y que desde el primer momento generó serios problemas por las filtraciones de agua, lo que obligó a ejecutar costosas reparaciones que no lograron solucionar el problema porque, con el tiempo, se averiguó que estaba en el origen, en la infraestructura. Esto llevó al Gobierno de la ciudad, en 2014, a declarar como «ruina funcional» esta atracción, exigiendo a ambas empresas las actuaciones pertinentes para solventar los problemas de filtración. Unos trabajos, los de impermeabilizar la balsa, que asumirán.

2026 en el punto de mira

Lo harán con plazos porque el Gobierno municipal quiere sacar a licitación la explotación del canal el próximo año y quiere hacerlo con garantías para evitar que el proceso quede desierto. Es por eso que se ha tanteado a distintas empresas, con el ánimo de conocer sus necesidades y la viabilidad del negocio y, según fuentes cercanas, hay dos interesadas en invertir en esta atracción.

El alto coste energético

Para que sea viable, además de combinar su uso -ocio y deportes- es fundamental alcanzar un acuerdo con un gestor energético, ya que la factura de la luz es muy elevada. Las últimas estimaciones (en 2022, cuando alcanzó su pico más alto coincidiendo con la guerra de Ucrania) hablaban de entre 1.000 y 1.300 euros diarios, lo que la convertía en "inviable", según Chueca, entonces concejala de Servicios Público, que ya apuntaba a que la única manera de reabrir el canal era con una actividad mixta. Es decir, que se utilizara el canal como espacio de entrenamiento pero también de ocio. Y eso es lo que se va a hacer impulsando un proyecto que aúne la tecnificación y la promoción de los deportes, la educación e investigación deportiva, el ocio y el turismo.

No es casualidad que este canal sea una de las prioridades del Gobierno del PP, puesto que el Ejecutivo aragonés, también conservador, quiere sacar lustro a la Torre del Agua, que se reconvertirá en el Faro de la Logística. Para ello, la sociedad pública Expo Zaragoza Empresarial ha licitado las obras de remodelación del símbolo del congreso internacional con un presupuesto de 11,2 millones de euros, que incluye la transformación de la azotea en un mirador acristalado y un restaurante donde antes hubo una cafetería y una nueva iluminación.

No obstante, no es el único equipamiento que trabajan en rescatar. Otra de las fijaciones del Gobierno de la ciudad es el antiguo spa de Ranillas, donde la situación jurídica sigue siendo un quebradero de cabeza, y las antiguas playas de la Expo. Otras, como el centro de hípica y la zona de aventuras ya son historia, después de ser demolidos para reconvertir esta explanada en zona verde.