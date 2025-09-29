Así ha respondido ante la tormenta el nuevo canal antirriadas que protege Parque Venecia

El canal perimetral que bordea el barrio de Parque Venecia, justo por el límite que separa los pinares del colegio María Zambrano y el cuartel de la Policía Local de La Paz, ha tenido su primera prueba de fuego. Después de la tromba de agua de este domingo, los técnicos municipales han podido comprobar como la infraestructura, que ni siquiera está aún acabada, ha funcionado para el fin para el que se diseñó, que no es otro que proteger los puntos más sensibles del barrio.

Según los datos recabados hoy por los técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza, el canal apenas estuvo al 15% de su capacidad total y recogió todas las escorrentías del barranco de la Muerte, el pinar y el cementerio. Los caudales que se registraron en la nueva infraestructura no superaron los 11 metros cúbicos por segundo, cuando el cauce puede llegar a transportar hasta 80 metros cúbicos por segundo.

Y es que el canal que está ejecutando el ayuntamiento con una inversión de aproximadamente un millón de euros tendría la capacidad de soportar una riada que fuera el doble de grande de la que anegó el colegio María Zambrano en 2023. Entonces, ¿por qué se inundó la Z-30 y tuvo que cortarse al tráfico? El consistorio explica que el agua que llegó hasta el tercer cinturón no procedía del barranco de la Muerte, sino del de Arraez, así como del parque de Torrero y del colector que transcurre junto al Canal Imperial, que terminó rebosando. El tanque de tormentas de Parque Venecia también resistió y no aportó agua a la Z-30. Llegó a embalsar 5.300 metros cúbicos de agua entre las 18.15 y las 23.15 horas.

Por tanto, el canal cumplió con su misión aun cuando no está terminado. Y es que en siguientes fases se prevén crear nuevas laminaciones y canalizaciones en la Z-30 para evitar afecciones en caso de tormenta.