EN VÍDEO: Así ha afectado la tormenta a las obras de la nueva Romareda

La tormenta que ayer por la tarde anegó calles enteras en Zaragoza hizo lo propio en el terreno que durante más de 60 años albergó el estadio de La Romareda, que una vez se inaugure el nuevo coliseo pasará a llamarse Ibercaja Romareda. La lluvia, acompañada de granizo, se coló de lleno en el futuro campo de fútbol, cuyos trabajos avanzan con rapidez y se prolongará hasta el verano de 2027, cuando está prevista su inauguración.

Hoy los operarios se han encontrado con zonas convertidas en barrizales y los charcos han sido los protagonistas en una mañana en la que el Ayuntamiento de Zaragoza, Bomberos y vecinos hacían balance de las consecuencias la tromba de agua que irrumpió ayer por la tarde en la ciudad. La peor parte se la llevaron los vecinos de Parque Goya y Valdespartera, donde se tuvo que cortar la Z-30 y donde el tanque de tormentas hizo su función a la perfección.

Pese a todo, los trabajos se han desarrollado con total normalidad y las obras avanzan según el ritmo previsto y con la mirada puesta en el Mundial de Fútbol de 2030.