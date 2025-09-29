Zaragoza Alta Velocidad ingresará 50 millones por la venta de suelos para 450 viviendas libres

El triángulo del Portillo ya es, oficialmente, un parque. El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó esta pasada semana el proyecto de urbanización definitiva y, con ello, la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad (de la que el consistorio participa junto al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Transportes, este a través de Adif y Renfe) ya puede adjudicar la construcción de la que será el tercer mayor parque de la capital aragonesa.

El precio, que será costeado por ZAV, ronda los 34 millones de euros, a la espera de una posible baja de las ocho empresas interesadas. En cualquier caso, ese movimiento provocará una reacción en cadena, ya que, tras años de penurias, ZAV ya ha saneado sus cuentas y está en disposición de reinvertir todo lo que obtenga por la venta de sus activos repartidos entre el propio Portillo y el Barrio del AVE. Muchos de ellos, pendientes desde el convenio de 2002.

Según ha podido saber este diario, en la sociedad esperan ingresar relativamente pronto 50 millones de euros con la venta de dos parcelas residenciales para unos 450 pisos libres. La más inminente es la manzana de oro del Portillo. La idea es que, en cuanto las máquinas comiencen a trabajar en la reurbanización del parque, la sociedad saque a subasta, este mismo año, la única pastilla que permite construir viviendas dentro de las 14 hectáreas del triángulo, situada cerca de la rotonda de la Ciudadanía. En ella caben en torno a 220 pisos libres, con una torre de 20 alturas. Un solar que en su día estuvo valorado en 24 millones de euros y que ahora está a expensas de una nueva tasación, aunque en el seno de Zaragoza Alta Velocidad estiman que se irá hasta los 30 millones.

¿Cuál es el motivo de ese incremento? El principal, la revalorización del entorno. Primero, por ubicarse en un nuevo parque, muy cerca del centro de la ciudad y de puntos estratégicos como la estación Delicias, y que implicará la transformación de las tres calles colindantes: Anselmo Clavé, Escrivá de Balaguer y, la que más interesa a esta parcela, Escoriaza y Fabro, que precisamente se prolongará hasta la rotonda de la Ciudadanía y se transformará en una avenida con amplias aceras y carril bici. De ahí la importancia de que comiencen las obras antes de sacar a subasta los suelos. El segundo factor es la reciente construcción de pisos de lujo a muy pocos metros, 148 en Averly y 114 en el paseo María Agustín.

Manzana en la estación Delicias

La siguiente pastilla que ZAV subastará en los próximos meses será una de las pocas que aún tiene disponibles en la parte urbanizada del Barrio del AVE, que va desde la plaza de la Ciudadanía hasta la estación Delicias. En la plaza sur de la intermodal se ubica la manzana M5, justo al lado del centro de especialidades Inocencio Jiménez, con capacidad para 234 viviendas libres y, al igual que en su gemela del Portillo, permitiendo una torre de 20 plantas. Esta parcela también está pendiente de una nueva tasación.

Parcela para 234 viviendas junto al Inocencio Jiménez, tras la estación Delicias de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Los planes de ZAV pasan por ponerla a la venta después de la del Portillo, a poder ser antes de que acabe el año, aunque ya no se descarta subastarla a lo largo de 2026. El retraso se debe a esa tasación pendiente, ya que conviene recordar que la sociedad ha intentado desprenderse de ella hasta en dos ocasiones, en 2015 y en 2016, quedando desierta en ambas. En aquel entonces, estaba valorada en más de 15 millones, pero su entorno también se ha revalorizado. Sin ir más lejos, el solar inmediatamente colindante fue vendido a Aedas Homes por más de 19 millones en 2019, con 198 pisos habitados desde 2023.

El nuevo precio para esta manzana rondará el de su vecina, por lo que ZAV espera obtener algo más de 20 millones por ella. El paso previo para facilitar esa venta, de hecho, ya está dado. Concretamente, el pasado 10 de septiembre el Gobierno municipal del PP registró definitivamente el estudio en detalle que regula los usos de dicho solar, que había sido aprobado en marzo de 2024 en el pleno.

Así las cosas, ambas parcelas se subastarán en los próximos meses por un total que rondará los 50 millones, susceptibles a ofertas al alza de las constructoras interesadas. Unos ingresos que permitirán a ZAV sufragar parte de los gastos de reurbanización del Portillo y avanzar en sus deberes pendientes, como el parque equipado de La Almozara o la urbanización definitiva de la trasera de Augusta, en la zona oeste del Barrio del AVE, donde caben cerca de 2.000 viviendas libres, aunque la DGA quiere incluir VPO. Todo, sin perder de vista el remate del túnel carretero de la A-68, que conecta Escrivá de Balaguer con la estación y que nadie está obligado a ejecutar. Una intervención valorada en más de 25 millones y que, con la perspectiva de ingresos, puede volver a la mesa de negociaciones.