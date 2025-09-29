Zaragoza, un día después de la tormenta: "Parece que el canal cumplió su función, pero tranquilo nunca estás"

Quedó todo en un susto pero menudo susto. La tromba de agua que anegó los municipios del entorno de Zaragoza también se dejó notar con fuerza dentro de la capital, pero las consecuencias fueron mucho menores. Sin embargo, a muchos vecinos de zonas como Parque Venecia, cuando empezó a diluviar, se les vinieron a la cabeza las imágenes de julio de 2023, cuando el barranco de la Muerte anegó medio barrio. "Pasamos miedo, sí, es inevitable. Llovía muy fuerte", contaba este lunes una mujer, que ha aprovechado su salida para ir a comprar para comprobar si la tormenta "había hecho pupa". "Veo que el aparcamiento del Lidl está cerrado", mencionaba.

Y así era, el estacionamiento subterráneo del Lidl de Parque Venecia, que en 2023 quedó completamente lleno de agua, estaba este lunes cerrado. Sin embargo, en esta ocasión solo se ha había acumulado un dedo de barro que los operarios estaban ya limpiando sin mayor problema.

La tormenta cayó sobre Zaragoza cuando el canal perimetral que debe proteger de riadas al barrio de Parque Venecia está ya casi a punto. Así, esta fue la primera prueba de fuego de una infraestructura hídrica que tiene como objetivo salvar el colegio María Zambrano y el cuartel de La Paz de la Policía Local, dos edificios que están situados justo en el cauce del barranco de la Muerte, ahora desviado a través de este canal que, según explican los técnicos municipales, ha cumplido con su función de aliviadero.

El nuevo canal perimetral

En la boca del canal era fácil imaginar todavía esta mañana la cantidad de agua que llegó hasta las puertas del barrio, puesto que en el barranco, entre los pinares, las cañas estaban tumbadas todas en la misma dirección, lo que da cuenta de la fuerza con la que bajaba la corriente, una corriente que esta vez no llegó al barrio, lo que no quita para que sus vecinos ya estén tranquilos.

"Tranquilo nunca estás, aunque parece que el canal cumplió con su función. En el barrio hay algún trastero inundado pero aun así no hay mucha cosa más", explicaba una vecina este lunes, si bien otros no eran tan positivos al respecto. "El canal es una pequeña solución, pero al final se acabó inundando la Z-30. Y el tanque de tormentas en media hora estaba lleno. Después de lo que vivimos aquí en 2023, cuando ves que empieza a llover un poco fuerte te preocupa y te asusta. Empezamos a ver las imágenes de Cuarte y Cadrete y nos daba miedo que eso pudiese acabar ocurriendo aquí", decía un vecino.

Y es que la tormenta del 6 de julio de 2023, en la que el colegio María Zambrano quedó completamente anegado y destrozado, sigue en la memoria de los vecinos de este barrio. "Nosotros aunque hayan hecho el canal seguimos igual de preocupados. Es más, una de las razones por las que hemos elegido el colegio de arriba aunque esté más lejos en vez del María Zambrano es porque no nos da mucha seguridad", decía otra vecina, Nerea Nuevo.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Zaragoza insisten en que el canal está capacitado para reconducir cantidades ingentes de agua. En la tormenta de este domingo, es más, solo acogió el 15% de su capacidad de diseño.

Salidas de los bomberos

Pero las afecciones en Zaragoza, aunque no fueron graves, no se quedaron en Parque Venecia. Los bomberos recibieron en total 150 llamadas por distintas emergencias. De las más de 100 intervenciones, entre las ya ejecutadas, en la capital aragonesa la mayoría se dieron por caídas de ramas y árboles y tareas de achique de agua en algún garaje y huecos de ascensor.

La Policía Local también actuó cortando el tráfico en varias calles que se inundaron, entre ellas la Z-30, que permaneció con el tráfico restringido entre las 19.15 y las 4.00 horas. También hubo cierres de carriles en la Ronda de Boltaña, el paseo Renovales con Manuel Lasala, Cesáreo Alierta, Camino de las Torres y las calles Lista de Schindler, Salomón y Reina de Saba.

En San José, "como cada vez que llueve", se volvió a inundar el campo de fútbol municipal, un mal "que antes ocurría cada 3 o cuatro años, pero que ahora nos ocurre siempre", lamenta el presidente del club, Pedro Morés. "Lo hemos dicho mil veces ya y hemos propuesto distintas soluciones, pero por el momento no nos han hecho caso. Esta semana no va a poder entrenar ninguno de nuestros equipos y veremos si el fin de semana se puede jugar", explica el responsable del equipo.

"Caos" en los autobuses

Por su parte, desde el sindicato Sattra han denunciado la "caótica" situación que se vivió durante la tormenta en el servicio de autobuses urbanos y la “dejadez” de Avanza Zaragoza que "puso en riesgo a trabajadores y ciudadanos". "A pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió con antelación sobre la posibilidad de precipitaciones intensas, la empresa no activó ningún protocolo de emergencia, ni siquiera preventivo. El resultado fue un caos absoluto: autobuses articulados atrapados en calles inundadas, conductores obligados a circular con visibilidad nula y riesgo extremo para su integridad física y la de los pasajeros", han criticado.

Algunos autobuses como el de la línea 38, según ha podido saber este diario, se estropeó y se quedó parado con una de las puertas abiertas, por lo que algunos de los usuarios se mojaron esperando a poder marcharse. Desde el sindicato piden una auditoría externa y la depuración de responsabilidades tras lo ocurrido.