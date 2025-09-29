Zaragoza diseña un plan para minimizar afecciones durante la inminente reforma del Coso y San Miguel

Será el próximo mes de octubre, a partir del día 20, cuando se dé inicio a una de las obras más importantes que se van a llevar a cabo en el presente mandato en Zaragoza. Se trata de la reforma del Coso y la plaza San Miguel, una actuación que afectará a más de 15.000 metros cuadrados de superficie y, por tanto también, a muchos vecinos y comerciantes que asisten com miedo estos días a las afecciones que los trabajos pueden causarles.

Por ello, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha reunido este lunes con distintas entidades para hacerles llegar el plan específico que se va a poner en marcha con el objetivo de evitar molestias, aunque "afecciones cero no va a haber", ha reconocido. Con respecto a la la obra, esta se va a dividir en cuatro fases precisamente para acotar en cada momento la zona en la que trabajarán las máquinas: las dos primeras fases, de seis meses en total, se centrarán en la transformación de la plaza San Miguel; y las dos segundas, de nueve meses, actuarán sobre el Coso.

Durante este tiempo se implantarán, ha explicado Chueca tras el encuentro, hasta cuatro planes especiales de Movilidad. El tráfico se irá desviando en función de cada momento concreto y el objetivo es que en ningún momento el corte tenga que ser total. Con respecto a las líneas de autobús que tendrán que desviarse, la regidora ha dicho que los técnicos municipales siguen estudiando cómo se harán esos cambios de recorrido pero que también irán fluctuando con el paso de los días y la evolución de las obras.

Canal de WhatsApp con los vecinos

"Los trabajos se han diseñado por fases para no afectar durante 15 meses consecutivos en las campañas de los comercios, logrando así minimizar al máximo posible las afecciones tanto a la movilidad como a la actividad económica del entorno”, ha destacado Chueca, quien ha explicado que en la reunión con los vecinos se les ha explicado también las distintas líneas de comunicación se mantendrán durante el proceso.

Así, se creará un canal de WhatsApp a través del cual los vecinos recibirán información puntual de las novedades de la obra. También se ha constituido un grupo de trabajo para mantener reuniones periódicas y poder ir compartiendo problemas y soluciones al respecto. "La reforma integral del Coso y la plaza de San Miguel es un ambicioso proyecto de ciudad, pero también una obra necesaria desde el punto de vista de la renovación de infraestructuras”, ha remarcado Natalia Chueca, quien también ha destacado los beneficios de “embellecer este espacio dotándolo de aceras más anchas para el peatón y nuevas plantaciones de árboles y jardineras”.

Ayudas a los comercios afectados

La alcaldesa también ha recordado que los negocios afectados por obras de larga duración en sus calles podrán beneficiarse de la ayuda municipal de 400 euros mensuales para aquellos que acrediten una reducción en su facturación mensual de 400 euros con respecto al año anterior en cualquiera de los cuatro trimestres del ejercicio en curso, además de justificar gastos de esa misma cuantía. Estas subvenciones ya están funcionando este año a otras zonas afectadas pro obras como son Conde Aranda, César Augusto, calle Escuelas, avenida de Navarra, Gil Morlanes, Matadero y Jerusalén.

Del mismo modo, desde 2022, Zaragoza tiene en marcha un Plan Fiscal de Atracción de Inversiones que recoge bonificaciones del IBI y del IAE a los afectados. Por ello, la factura del IBI se puede reducir un 25% para obras de hasta 3 meses, un 50% para afecciones comprendidas entre 3 y 6 meses, un 75% para las que van de 6 a 9 meses, y hasta el 95% cuando superan los 9 meses de obras. Si el inmueble está alquilado y la actividad la ejerce otra persona distinta del propietario, es necesario que el propietario haya aplicado al comerciante una rebaja de renta o compensación equivalente a la bonificación.

Por último, en las próximas semanas se lanzará el primer especial de la historia de Volveremos en Zaragoza en zonas afectadas por obras. Se establecerán jornadas de acumulación de saldo en los establecimientos de estas calles específicamente, con las características que se determinen en ese dialogo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y los comerciantes. La experiencia viene avalada por un primer programa piloto realizado en 2022.