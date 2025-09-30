Chabolas en Zaragoza: no crece el número de asentamientos, pero cambia el perfil de los que las habitan

Mientras Zaragoza -así como otras ciudades españolas- asisten a un aumento del número de personas que viven y duermen a la intemperie, el número de asentamientos chabolistas no está creciendo por el momento. Así lo reflejan los datos que maneja el servicio de Servicios Sociales Especializados del ayuntamiento, quien se encarga de atender y de ofrecer alternativas a estas personas.

Según estos mismos datos, en la capital aragonesa hay 42 "espacios de convivencia", como se denominan en lenguaje técnico, ya que no todos son asentamientos chabolistas como tal. En términos técnicos, son personas muy vulnerables y sin casa que se diferencian de las que están "en situación de calle" porque no duermen a la intemperie, es decir, tienen un lugar en el que protegerse aunque diste mucho de poder llamarse hogar.

Entre esos 42 espacios, por ejemplo, hay un coche: cuatro caravanas; 18 chabolas; una nave industrial; nueve asentamientos debajo de los puentes de la ciudad; una tienda de campaña; y otras ocho denominadas como 'otras'. Estos son lugares los trabajadores que los Servicios Sociales tienen perfectamente localizados, donde viven unas 142 personas, aunque la cifra fluctúa. Lo habitual además es que en cada uno de estos espacios vivan "una, dos o tres personas". En el asentamiento más grande viven ahora mismo 13 personas.

Las edades

"Se trata de un número que se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Ahora, por ejemplo, no hay más asentamientos que hace siete años. Hace unos años además había espacios, como en la trasera de la Estación, en los que vivían más de 50 personas. Hay años que desciende, luego vuelve a subir... La cifra total no ha cambiado, lo que ha cambiado mucho es el perfil", explica la jefa de Servicio de los Servicios Sociales Especializados del Ayuntamiento de Zaragoza, Yolanda Mañas.

En el pasado, lo habitual es que los asentamientos chabolistas fueran poblados por familias españolas de etnia gitana. Hoy los españoles son solo un tercio de las personas que viven en estos espacios. "El perfil cada vez se asemeja más al de las personas sin hogar", apunta Mañas. Sobre las edades, de las 142 personas que el servicio tiene localizadas, 29 tienen entre 45 y 54 años, siendo este el grupo más numeroso. Además, hay 26 personas que tienen entre 54 y 63; nueve que tienen más de 63; 19 en un rango de entre 36 y 45 años; 21 con entre 27 y 36 años; nueve que están entre los 18 y los 27; y siete menores, mientras que en 22 casos no se ha podido determinar la edad. Con respecto a los menores, Mañas puntualiza que están en espacios seguros y cuidados y no en una chabola como la que cualquier persona pueda imaginarse, aunque se engloben debajo de la misma categoría a la hora de trabajar con ellos.

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta desde mediados de los años 2000 con un programa específico de trabajo sobre el chabolismo de la mano de la Fundación Ozanam, además de la Asociación para la Promoción Gitana de Zaragoza, debido a que este colectivo era antaño uno de los más afectados por el fenómeno del chabolismo. Hasta el año 2011 participó también el Gobierno de Aragón, pero la DGA acabó saliendo del convenio.

La forma de trabajar consiste en visitar los distintos asentamientos para conocer a las personas que allí residen, las condiciones en las que están y las necesidades concretas que tienen, como pueden ser mantas o atención médica. También se les ofrecen alternativas de alojamiento urgente y temporal de las que dispone el ayuntamiento, como es el caso del Albergue.