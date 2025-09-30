Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia "como atractivo"

El nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza comenzará a ser una realidad a partir del próximo año. La confirmación oficial ha dado este martes un paso decisivo con la apertura de las ofertas y, como ya adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, tan solo ha habido un interesado: la sociedad PAZ SA, formada por los actuales gestores, la familia Morte, y el grupo de capital argentino Fenix Entertainment. Ahora, resta por conocer la letra pequeña del futuro complejo de ocio, en el que la rama de los espectáculos tendrá una relevancia mucho mayor de la conocida hasta ahora.

Así las cosas, el proyecto presentado por PAZ SA, constituida ante notario a finales del pasado mes de julio, incluye una inversión inicial que rondará los 15 millones de euros, cerca de la cantidad mínima exigida. Las reformas, que en principio empezarán en 2027 (el ayuntamiento tiene que urbanizar los accesos antes de comenzar con las intervenciones) se dividirán en tres fases. En la primera se actuará en las zonas "más visitables", como la infantil y la familiar, y también se centrará en modificar las infraestructuras existentes, es decir, las tomas de luz y agua, el nuevo vallado perimetral, el suelo, etc.

La idea sigue siendo la de que el complejo no cierre en ningún momento, por lo que a partir de marzo de 2026 comenzaría la nueva temporada. Y una de las novedades tendrá que ver con uno de los puntos más polémicos de la licitación, los Pinares de Venecia. En ese sentido, el proyecto intentará "no talar ningún árbol" y desde la sociedad consideran que creen que será posible. Pero no se quedará ahí, ya que esa zona de bosque que quedará incluida dentro del nuevo parque (gana cinco hectáreas de terreno) será "un nuevo atractivo". En términos más sencillos, se incluirá alguna atracción en la que se abordará la historia de los Pinares de Venecia o su estado actual.

Otra de las grandes novedades será la construcción de un tren elevado que recorrerá el complejo y trasladará a los visitantes de una esquina a otra. La energía renovable tendrá un papel fundamental, con placas solares que proporcionarán buena parte del consumo energético, así como una técnica innovadora que permitirá reciclar los vertidos sólidos y reutilizarlos como gas, por ejemplo, en la cocina y las zonas de restauración.

En cuanto a las atracciones, las más grandes (como la montaña rusa o la torre) se reformarán de forma integral. En total, son unas 20, a las que habrá que sumar entre ocho y diez atracciones nuevas, para un global de más de 30 ferias en el futuro complejo de ocio. El personal actual, unos 60 trabajadores, se subrogará y no se descarta tener que ampliarlo en momentos puntuales, especialmente los referidos a la oferta de ocio.

Entre 10 y 12 conciertos

Y es que el nuevo socio, Fenix Entertainment, tendrá un papel decisivo en el Parque de Atracciones de Zaragoza. A falta de cerrar un pacto de accionistas, que delimitará los porcentajes, lo que es seguro es que el grupo inversor argentino tendrá una mayoría social. Cabe recordar que, como informó este diario hace una semana, Fenix tiene presencia en Argentina con varios complejos temáticos y está muy presente en el sector del entretenimiento.

En este último aspecto, tienen una rama de promoción musical con una trayectoria que incluye a artistas de la talla de Pavarotti, Queen, Justin Bieber o Shakira. Sin ir más lejos, Fenix fue el promotor de los dos conciertos que Luis Miguel ofreció en el Santiago Bernabéu en julio de 2024. Es por ello que la intención es la de poder organizar entre 10 y 12 conciertos al año en el recinto, aunque la limitación de aforo (5.000 personas) impide celebrar grandes eventos. No obstante, se apostará por música de todo tipo, incluyendo géneros como la ópera o la zarzuela, donde Fenix también tiene experiencia, como en el citado caso de Luciano Pavarotti.