Una nueva marca de ropa inédita en Zaragoza abrirá su primera tienda en Puerto Venecia

Una nueva tienda de ropa va a abrir por primera vez sus puertas en Zaragoza y ha elegido el centro comercial Puerto Venecia para su primer establecimiento.

Esta firma de ropa, inédita en la capital aragonesa, sí que vende a través de internet pero solamente desde comienzos del mes de septiembre y el plan de expansión incluye la apertura de tiendas físicas.

En la galería de moda del popular centro comercial zaragozano, en la planta de arriba, frente al Zara aproximadamente, ya están los trabajos en marcha y se anuncia que llegará próximamente, por lo que todavía no hay fecha definitiva.

Se trata de Balmohk, una firma de moda urbana y joven que pertenece al grupo danés Bestseller, que cuenta con 20 marcas distintas pero seguramente la más conocida, ya que está muy establecida en España, sea Jack & Jones, si bien tiene otras como Only, Only & Sons o Vero Moda. Destaca además por sus precios por debajo de la media de otras firmas.

La primera tienda física de Balmohk acaba de abrir sus puertas en Castellón y el plan continuará con Zaragoza, Vitoria, Granada y Madrid. El grupo danés apuesta fuerte por España, ya que tiene previsto abrir un total de 500 tiendas en cinco años de todas las marcas, incluida Balmohk.