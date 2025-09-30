El secreto del Parque de Atracciones de Zaragoza: por qué sigue abierto cuando otros cierran

Hace tiempo que el Parque de Atracciones de Zaragoza pedía un lavado de cara. Este centro de ocio, inaugurado en los años 70, es de los pocos de España que ha resistido abierto pese a la escasa renovación que ha tenido con el paso de los años debido a su alto coste y la ajustada rentabilidad de un negocio que ha ido reinventándose ampliando su oferta más allá de las atracciones con la celebración de eventos y fiestas que completaran sus ingresos. Ahora, la sociedad PAZ SA, formada por los actuales gestores, la familia Morte, y el grupo de capital argentino Fenix Entertainment, va a invertir 15 millones para renovar por completo las instalaciones, convirtiendo al parque urbano por excelencia en un equipamiento más propio del siglo XXI.

El parque de Artxanda, en Bilbao, el Montjuïc de Barcelona o el Tívoli Word de Málaga son ejemplos de los centros de ocio que han cerrado sus puertas tras inversiones millonarias y unos primeros años de gloria con una alta demanda de usuarios. Parques temáticos urbanos eclipsados por otros de la talla de Port Aventura, Warner Bros e incluso Terra Mítica en sus mejores momentos.

Caras y sobredimensionadas

El problema que tienen estas instalaciones es que requieren de una fuerte inversión inicial, con una escasa rentabilidad propiciada por su estacionalidad (de ahí que busquen otras alternativas para rentabilizarlo durante el invierno), están sobredimensionadas en su origen y, además, exigen un redimensionamiento y actualización para adaptarse al mercado y al volumen de clientes real. Ahí es nada.

El caso de Zaragoza es peculiar. Tiene muchos años a sus espaldas, atracciones tan míticas que ya no impresionan y un turismo más bien modesto, por lo que sobrevive principalmente gracias a los propios zaragozanos que, de forma recurrente, acuden al complejo. Con una demanda que ronda el millar de usuarios al día, se diferencia por ser un parque urbano, emblemático, familiar y de proximidad. Estas son sus señas de identidad y este es el espíritu que quieren mantener el consistorio y los gestores, con la mirada siempre puesta Navarra, La Rioja y el País Vasco, desde donde captan más público, siempre familiar.

Unas señas de identidad, dicho sea, que compartía con otros complejos de ocio que han acabado cerrando. Ejemplo de ello es el parque de Artxanda, en Bilbao, que abrió sus puertas en 1974 y las cerró en 1990 porque no tenía público. En 2018 se demolieron las instalaciones. La misma suerte sufrió el de Montjuïc, que acabó en el olvido después de que Port Aventura y el Tibidado de Barcelona se llevaran a la escasa clientela que le quedaba ya en sus últimos años de actividad. Al sur, el Tívoli Word de Málaga se convirtió en un emblema para la industria de la comunidad. Fue la punta de lanza de la comunidad en los 70, 80 y 90, hasta que empezó a perder usuarios. Pese a resucitar por momentos, en 2020 cerró de forma definitiva.

El futuro de Zaragoza

Lo que se quiere evitar a toda costa en Zaragoza es que la facturación siga bajo mínimos y acabe echando la persiana. Para eso, es necesario actualizar el complejo y sus atracciones y eso es lo que se pretende con la llegada del grupo inversor argentino, mayoritario en la sociedad PAZ SA. El grupo Fenix, cuya cabeza visible es el empresario argentino Marcelo Figoli, gestiona el Parque de la Costa, uno de los complejos de atracciones más importantes del país, ubicado en Tigre; el Aquafan, un parque acuático situado en Buenos Aires; y el Ecoparque, en el antiguo zoo de la capital bonaerense. También trabaja en la construcción de la Rueda de Buenos Aires, una noria gigante de 79 metros de altura y 36 cabinas que se convertirá en una de las más grande del mundo, junto a las de Londres, Singapur y Seattle.

Pero hay más. Hace años que el parque zaragozano no limita su actividad a las atracciones, sino que organiza distintas fiestas y eventos, como comuniones, San Pepe (fiesta universitaria por excelencia) o la fiesta de la cerveza durante los pilares. Por no hablar de que suele ser el lugar elegido por partidos políticos para celebrar el día del afiliado, entre otras.

Una alternativa que permitió mantener la rentabilidad de este complejo y que ahora quieren potenciar con la llegada del grupo argentino, cuyo responsable, Figoli, es promotor de artistas internacionales como Shakira y que ya tiene incursiones en España, donde organizó el concierto de Luis Miguel en el Bernabéu en julio de 2024.