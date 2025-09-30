El Supremo confirma que la prórroga del contrato del autobús urbano de Zaragoza es ilegal

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Transportes Urbanos de Zaragoza (Tuzsa) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que daba por ilegal la prórroga de la contrata del autobús urbano de la capital aragonesa. En la práctica, esta decisión judicial no supone nada puesto que el Ayuntamiento de Zaragoza ya acordó con el TSJA los plazos para publicar los nuevos pliegos -que se han ido alargando- después de recibir un varapalo por parte de los tribunales.

Según ha explicado la Sociedad Cooperativa Urbana de Transportes de Zaragoza en una nota de prensa, la decisión judicial ha situado a Zaragoza con una concesión considerada ilegal y sin unos nuevos pliegos presentados, pese a que el TSJA había fijado plazo hasta mayo de 2025 para aprobarlos.

El origen del litigio se remonta a 2013, cuando la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores (Scut) impugnó la adjudicación de la contrata, que fue anulada por el TSJA en 2016 y confirmada por el Supremo en 2020.

Sin embargo, en 2023 el Ayuntamiento de Zaragoza concedió a Tuzsa una prórroga de cuatro años que ahora ha sido invalidada. La Scut ha recordado que la empresa continúa con su servicio a pesar de que, según las sentencias, "no debería haber iniciado la contrata en 2013 ni haber recibido la prórroga posterior".

Además, la cooperativa ha criticado la demora del Gobierno municipal en elaborar unos pliegos de licitación que "deberían haber estado listos en 2023". La resolución del Supremo se ha conocido un día después de que empresa y trabajadores alcanzaran un principio de acuerdo para un nuevo convenio colectivo, aún pendiente de firma.