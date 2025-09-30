El Supremo desestima el recurso de Avanza que pedía más tiempo para publicar los nuevos pliegos del bus

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Transportes Urbanos de Zaragoza (Tuzsa) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anulaba la prórroga para cuatro años más de la contrata del autobús urbano de la capital aragonesa pretendida por el Gobierno de Natalia Chueca. Avanza recurrió esta decisión para ganar tiempo, pero su petición no será tenida en cuenta y los pliegos tendrán que publicarse según lo dictado por el TSJA, es decir, ya, puesto que el consistorio ya va tarde con respecto a lo anunciado.

En la práctica, esta decisión judicial no supone nada puesto que el Ayuntamiento de Zaragoza ya acordó con el TSJA los plazos para publicar los nuevos pliegos -que se han ido alargando- después de recibir un varapalo por parte de los tribunales.

El origen del litigio se remonta a 2013, cuando la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores (Scut) impugnó la adjudicación de la contrata, que fue anulada por el TSJA en 2016 y confirmada por el Supremo en 2020.

Sin embargo, en 2023 el Ayuntamiento de Zaragoza concedió a Tuzsa una prórroga de cuatro años que ha sido invalidada. Además, la cooperativa ha criticado la demora del Gobierno municipal en elaborar unos pliegos de licitación que "deberían haber estado listos en 2023". La resolución del Supremo se ha conocido un día después de que empresa y trabajadores alcanzaran un principio de acuerdo para un nuevo convenio colectivo, aún pendiente de firma.