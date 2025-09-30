La vivienda sigue disparada: estos son los barrios de Zaragoza donde más suben los precios

Por enésimo trimestre consecutivo, el precio de la vivienda sigue disparándose. Una realidad que refleja el nuevo informe de Tinsa y que afecta a todos los niveles, desde el nacional (en España el valor medio de un piso, usado o nuevo, ha crecido un 3% en ese período y un 11,7% en el último año) hasta el autonómico y local. En el caso de Aragón, la subida trimestral está por encima de la media española (3,3%), pero es más atenuada en los últimos doce meses, cuando los precios se han incrementado en un 9,2%. De media, el metro cuadrado aragonés está en 1.610 euros, pero es en Zaragoza capital donde más se nota, con 1.942 euros por metro cuadrado, más de 300 por encima.

En ese sentido, la capital aragonesa sí está en niveles más acordes a los nacionales, con un incremento interanual del 10,8% y trimestral del 3,1%. Y eso que el precio de la vivienda no ha llegado aún a sus picos máximos, registrados justo antes del estallido de la crisis de 2008, ni en la comunidad aragonesa ni en su ciudad de referencia. De hecho, Aragón está un 20,2% por debajo y Zaragoza un 30,3%. Pero eso no excluye que el acceso a la compra de un piso sea cada vez más complicado, algo que se refleja en el grueso los datos analizados por Tinsa.

Tanto es así que, en las lindes de la capital, hay dos distritos que han experimentado un crecimiento interanual del precio por encima del 10%: Delicias (11,6%) y Las Fuentes (13,6%). Se da la circunstancia de que estos son dos de los distritos con el metro cuadrado más barato en la ciudad, por lo que las subidas de precio se reflejan de forma más notable en los porcentajes. En el caso de Delicias, el metro cuadrado está en 1.681 euros; en Las Fuentes, en 1.634 euros.

Aunque la tendencia alcista es generalizada en toda la ciudad. Los pisos más caros siguen estando en los distritos Centro (2.207 euros/metro cuadrado) y Universidad (2.150 euros), con subidas de un 9,4% y de un 8,3%, respectivamente, desde 2024. En el polo opuesto, los barrios rurales representan los crecimientos más leves, entre un 2,6% y un 4,9%. En los distritos urbanos, las menores alzas se dan en La Almozara, con un 6,7%, dejando su metro cuadrado en 1.808 euros.

Por otro lado, cabe reseñar que Zaragoza es la única de las seis grandes capitales españolas en la que el esfuerzo que deben hacer sus ciudadanos para pagar su piso sigue en un nivel "razonable". Tinsa obtiene esta ratio haciendo una simulación sobre el porcentaje de renta disponible que un hogar medio tendría que destinar al pago de la primera cuota de una hipoteca en base a los precios actuales. Como resultado, esa tasa se sitúa en el 31% en la capital aragonesa, mientras que las otras cinco grandes capitales están por encima del límite del 35%: Madrid (56%), Málaga (55%), Barcelona (54%), Sevilla (47%) y Valencia (45%). En España, la media es del 34,8%.

Provincias y capitales

Del mismo modo, el último informe trimestral elaborado por Tinsa también hace un análisis detallado por provincias y capitales. En el caso aragonés, Zaragoza es arrastrada por la capital y deja su metro cuadrado en 1.721 euros, con un ascenso del valor de un 9,5% en el último año y del 3% en los últimos tres meses. Huesca se queda en 1.418 euros el metro cuadrado (8,2% interanual y 3,7% trimestral) y Teruel es una de las pocas provincias españolas que baja de los 1.000 euros (967 por metro cuadrado), con subidas mucho más contenidas del 2,9% respecto a 2024 y 0,3% en relación a los datos de junio.

En la capital turolense, eso sí, el valor medio es de 1.469 euros por metro cuadrado, una cifra que está muy disparada respecto al resto de la provincia, marcada especialmente por el factor de la despoblación y la falta de oferta. Sus alzas son muy pronunciadas, con un incremento interanual del 8,4% y trimestral del 0,5%. Huesca, por su parte, es la capital con menores subidas en las tasas (4,7% y 0,2%, respectivamente), pero su metro cuadrado sigue siendo el segundo más alto de la comunidad, 1.582 euros.