Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aldi abre su segundo supermercado en Zaragoza: ubicación, fecha de apertura y horarios

El nuevo supermercado estará ubicado en Calle Isla del Tesoro 3, esquina con Avenida del Séptimo Arte en Valdespartera

El nuevo Aldi de Valdespartera

El nuevo Aldi de Valdespartera / ALDI

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Aldi crece en Zaragoza con la apertura de una nueva tienda en la ciudad el próximo 15 de octubre. El segundo supermercado ALDI de la capital aragonesa estará en la Calle Isla del Tesoro 3, esquina con Avenida del Séptimo Arte. Contará con 1.000 m² de sala de ventas y 74 plazas de aparcamiento para facilitar la compra a los clientes. El barrio de Valdespartera gana un nuevo supermercado que se suma a la nutrida oferta actual donde ya llevan años funcionando otras importantes marcas.

La tienda abrirá de lunes a sábado de 9:00 a 21:30 y dispondrá con un equipo de 13 trabajadores, 11 de ellos de Zaragoza. Con esta inauguración en Valdespartera, ALDI amplía su presencia en la ciudad de Zaragoza, donde ya dispone de un supermercado en la calle del Marqués de la Cadena, 64.

ALDI acerca su modelo de descuento a cada vez más aragoneses

El nuevo ALDI de Zaragoza ofrecerá a sus clientes un surtido pensado para garantizar una compra completa, cómoda y económica, con 9 de cada 10 productos de marca propia y 8 de cada 10 de origen nacional. Este modelo permite a la compañía garantizar productos de calidad a precios bajos durante todo el año.

Interior de una tienda ALDI

Interior de una tienda ALDI / ALDI

Con motivo de la apertura, los vecinos podrán aprovechar ofertas especiales y promociones semanales en productos seleccionados durante los primeros meses, incluyendo referencias regionales.

ALDI amplía su red de supermercados en España

ALDI sigue creciendo con el objetivo de acercar su modelo de descuento a cada vez más familias. Durante el mes de septiembre la compañía ha abierto nuevas tiendas en Barakaldo y Berango (ambos en Vizcaya), Felanitx (Mallorca) y en la ciudad de Madrid, en el barrio de Lucero. En octubre, además de la apertura en Zaragoza se abrirá una nueva tienda en Dos Hermanas (Sevilla). 

A día de hoy ya cuenta con más de 480 establecimientos en todo el país y ha sumado más de medio millón de nuevos compradores en el último año. Se posiciona así como el supermercado de mayor crecimiento en España por cuarto año consecutivo, con más de 7,7 millones de clientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches
  2. La DGA denuncia que menores migrantes que llegarán a Aragón pidieron ir a otras comunidades
  3. El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
  4. Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  5. Miseria con vistas al lujo en Zaragoza: 'Cuando nos echen no sabemos dónde ir
  6. El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
  7. Hallan muerto a un joven sin hogar en pleno centro de Zaragoza: 'Era buena gente
  8. Las obras del Huerva obligarán a cortar esta calle en Zaragoza

De los 'shows' en vivo a una experiencia inmersiva con un hilo conductor: nuevos detalles del futuro Parque de Atracciones de Zaragoza

De los 'shows' en vivo a una experiencia inmersiva con un hilo conductor: nuevos detalles del futuro Parque de Atracciones de Zaragoza

El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas "para especular"

El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas "para especular"

Las dos caras de la subida de precios de la vivienda en Zaragoza: "La presión es mayor sobre las más asequibles"

Las dos caras de la subida de precios de la vivienda en Zaragoza: "La presión es mayor sobre las más asequibles"

Aldi abre su segundo supermercado en Zaragoza: ubicación, fecha de apertura y horarios

Aldi abre su segundo supermercado en Zaragoza: ubicación, fecha de apertura y horarios

Los puntos críticos de la Zaragoza que se inunda cuando llueve

Los puntos críticos de la Zaragoza que se inunda cuando llueve

El secreto del Parque de Atracciones de Zaragoza: por qué sigue abierto cuando otros cierran

El secreto del Parque de Atracciones de Zaragoza: por qué sigue abierto cuando otros cierran

Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia "como atractivo"

Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia "como atractivo"

Choque entre el Ministerio de Igualdad y el Ayuntamiento de Zaragoza por el cambio de nombre de los Puntos Violeta en Pilares

Choque entre el Ministerio de Igualdad y el Ayuntamiento de Zaragoza por el cambio de nombre de los Puntos Violeta en Pilares
Tracking Pixel Contents