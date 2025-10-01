Aldi abre su segundo supermercado en Zaragoza: ubicación, fecha de apertura y horarios

Aldi crece en Zaragoza con la apertura de una nueva tienda en la ciudad el próximo 15 de octubre. El segundo supermercado ALDI de la capital aragonesa estará en la Calle Isla del Tesoro 3, esquina con Avenida del Séptimo Arte. Contará con 1.000 m² de sala de ventas y 74 plazas de aparcamiento para facilitar la compra a los clientes. El barrio de Valdespartera gana un nuevo supermercado que se suma a la nutrida oferta actual donde ya llevan años funcionando otras importantes marcas.

La tienda abrirá de lunes a sábado de 9:00 a 21:30 y dispondrá con un equipo de 13 trabajadores, 11 de ellos de Zaragoza. Con esta inauguración en Valdespartera, ALDI amplía su presencia en la ciudad de Zaragoza, donde ya dispone de un supermercado en la calle del Marqués de la Cadena, 64.

ALDI acerca su modelo de descuento a cada vez más aragoneses

El nuevo ALDI de Zaragoza ofrecerá a sus clientes un surtido pensado para garantizar una compra completa, cómoda y económica, con 9 de cada 10 productos de marca propia y 8 de cada 10 de origen nacional. Este modelo permite a la compañía garantizar productos de calidad a precios bajos durante todo el año.

Interior de una tienda ALDI / ALDI

Con motivo de la apertura, los vecinos podrán aprovechar ofertas especiales y promociones semanales en productos seleccionados durante los primeros meses, incluyendo referencias regionales.

ALDI amplía su red de supermercados en España

ALDI sigue creciendo con el objetivo de acercar su modelo de descuento a cada vez más familias. Durante el mes de septiembre la compañía ha abierto nuevas tiendas en Barakaldo y Berango (ambos en Vizcaya), Felanitx (Mallorca) y en la ciudad de Madrid, en el barrio de Lucero. En octubre, además de la apertura en Zaragoza se abrirá una nueva tienda en Dos Hermanas (Sevilla).

A día de hoy ya cuenta con más de 480 establecimientos en todo el país y ha sumado más de medio millón de nuevos compradores en el último año. Se posiciona así como el supermercado de mayor crecimiento en España por cuarto año consecutivo, con más de 7,7 millones de clientes.