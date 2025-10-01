Las dos caras de la subida de precios de la vivienda en Zaragoza: "La presión es mayor sobre las más asequibles"

El último informe de Tinsa viene a reflejar una tendencia habitual en los últimos años. El precio de la vivienda sigue creciendo en todo el país, una situación que se ve reflejada en Aragón y, sobre todo, en Zaragoza. Y eso que la capital aragonesa guarda una serie de condicionantes que hacen que esa subida haya sido más "contenida" en los últimos años que en otras grandes capitales como Madrid o Barcelona, así como en ciudades más similares como Valencia o Málaga.

No existe una sola causa, pero los expertos en el sector analizan el fenómeno desde distintas perspectivas. "Aquí no existe la misma presión que en otras ciudades más turísticas, en las que hay un porcentaje muy elevado de compradores extranjeros. Además, el efecto tractor en Zaragoza llega más tarde, ya que su población aumenta pero lo hace en una comunidad más despoblada", expresa Fernando Baena, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI).

En los últimos datos interanuales, hay dos barrios que suben por encima del resto: Las Fuentes y Delicias. Dos distritos en los que destaca la compraventa entre particulares (la oferta de obra nueva es mucho más escasa y, a veces, inexistente), con subidas de precios que, si bien se notan más al ser zonas más baratas, no exime que existan y sean palpables en el mercado.

"Al final, hay más compradores para pisos de 150.000 euros que para los de 500.000. La presión de la demanda es mayor en las viviendas más asequibles", analiza Baena, quien matiza que en estos hogares de segunda mano, muchas veces, también hay que invertir en reformas posteriores que repercuten en el coste final para el comprador.

Compraventas entre particulares

Por otra parte, también hay que señalar que las compraventas entre particulares llevan años suponiendo el 80% de la cuota de mercado, tendencia que es "histórica", en comparación de lo que sucedía en los 50 o 60 años anteriores al 2008. "Es un problema de renovación del sector", opina Juan Carlos Bandrés, presidente del clúster de la construcción, quien señala también esa "importantísima demanda" como una de las claves del incremento de precios.

En cuanto a la obra nueva, cita algunas causas que limitan su construcción como la "falta de rentabilidades", la "reducción de la capacidad de producción" e incluso la "falta de mano de obra". "Los costes para construir un edificio nuevo siguen incrementándose muy por encima del IPC", añade en su diagnóstico.