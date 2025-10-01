Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CCOO logra reducir los despidos forzosos y mejorar las condiciones en el ere de Covisian en Calatayud

CCOO ha manifestado hoy su moderada satisfacción tras la conclusión del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo

Las instalaciones de Covisian en el polígono La Charluca de Calatayud.

Las instalaciones de Covisian en el polígono La Charluca de Calatayud. / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

CCOO ha manifestado este jueves su moderada satisfacción tras la conclusión del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo en Covisian Calatayud, que ha finalizado con un acuerdo respaldado por la mayoría de la representación legal de los trabajadores.

El pacto alcanzado este 1 de octubre permitirá que la mayor parte de los 62 despidos previstos se realicen de forma voluntaria, reduciendo así al mínimo los ceses forzosos. Además, se ha conseguido establecer una protección especial para los colectivos más vulnerables dentro de la plantilla.

Entre las mejoras más relevantes, CCOO subraya el incremento de la indemnización por despido hasta los 28 días por año trabajado, una condición que mejora significativamente las salidas respecto a la propuesta inicial de la empresa.

“Estamos moderadamente satisfechos con el resultado de la negociación. Nuestro objetivo prioritario ha sido reducir al máximo los despidos forzosos y garantizar las mejores condiciones posibles para los trabajadores afectados, especialmente para quienes atraviesan situaciones más delicadas”, han señalado fuentes de CCOO.

El sindicato ha destacado que, pese a la dureza que supone la pérdida de empleo, la negociación ha servido para amortiguar el impacto del ereen las familias trabajadoras y marcar un precedente en defensa de sus derecho.

CCOO se compromete ahora a vigilar el cumplimiento del acuerdo y a seguir trabajando en la defensa de los intereses de la plantilla de Covisian.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches
  2. El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
  3. El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
  4. Miseria con vistas al lujo en Zaragoza: 'Cuando nos echen no sabemos dónde ir
  5. Hallan muerto a un joven sin hogar en pleno centro de Zaragoza: 'Era buena gente
  6. Las obras del Huerva obligarán a cortar esta calle en Zaragoza
  7. Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo
  8. La planta de Stellantis Figueruelas recuperará sus niveles máximos de producción con la llegada de Leapmotor

CCOO logra reducir los despidos forzosos y mejorar las condiciones en el ere de Covisian en Calatayud

CCOO logra reducir los despidos forzosos y mejorar las condiciones en el ere de Covisian en Calatayud

Giro inesperado con la fachada de la Torre del Agua: excluidas dos de las tres ofertas presentadas

Giro inesperado con la fachada de la Torre del Agua: excluidas dos de las tres ofertas presentadas

Comienza la vacunación contra la gripe en las residencias de Aragón: "Confío muchísimo"

Comienza la vacunación contra la gripe en las residencias de Aragón: "Confío muchísimo"

El edificio de Zaragoza que se montó como un mueble de Ikea ya está listo: así es por dentro

El edificio de Zaragoza que se montó como un mueble de Ikea ya está listo: así es por dentro

Todos los conciertos confirmados de Espacio Zity 2025

Todos los conciertos confirmados de Espacio Zity 2025

La Cámara de Comercio de Zaragoza defiende que las grandes superficies abran más festivos: "El pequeño comercio no se vería perjudicado"

La Cámara de Comercio de Zaragoza defiende que las grandes superficies abran más festivos: "El pequeño comercio no se vería perjudicado"

Sigue el lío entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno por cambiar los puntos violeta por espacios unisex: "No están para dar lecciones"

Sigue el lío entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno por cambiar los puntos violeta por espacios unisex: "No están para dar lecciones"

Zentral Burger 2025 vuelve al Mercado Central durante las Fiestas del Pilar: qué comer y por cuánto

Zentral Burger 2025 vuelve al Mercado Central durante las Fiestas del Pilar: qué comer y por cuánto
Tracking Pixel Contents