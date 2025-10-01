CCOO logra reducir los despidos forzosos y mejorar las condiciones en el ere de Covisian en Calatayud

CCOO ha manifestado este jueves su moderada satisfacción tras la conclusión del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo en Covisian Calatayud, que ha finalizado con un acuerdo respaldado por la mayoría de la representación legal de los trabajadores.

El pacto alcanzado este 1 de octubre permitirá que la mayor parte de los 62 despidos previstos se realicen de forma voluntaria, reduciendo así al mínimo los ceses forzosos. Además, se ha conseguido establecer una protección especial para los colectivos más vulnerables dentro de la plantilla.

Entre las mejoras más relevantes, CCOO subraya el incremento de la indemnización por despido hasta los 28 días por año trabajado, una condición que mejora significativamente las salidas respecto a la propuesta inicial de la empresa.

“Estamos moderadamente satisfechos con el resultado de la negociación. Nuestro objetivo prioritario ha sido reducir al máximo los despidos forzosos y garantizar las mejores condiciones posibles para los trabajadores afectados, especialmente para quienes atraviesan situaciones más delicadas”, han señalado fuentes de CCOO.

El sindicato ha destacado que, pese a la dureza que supone la pérdida de empleo, la negociación ha servido para amortiguar el impacto del ereen las familias trabajadoras y marcar un precedente en defensa de sus derecho.

CCOO se compromete ahora a vigilar el cumplimiento del acuerdo y a seguir trabajando en la defensa de los intereses de la plantilla de Covisian.