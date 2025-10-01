Comienza la vacunación contra la gripe en las residencias de Aragón: "Confío muchísimo"

Los usuarios de la residencia Claretianas, en el barrio del Oliver de Zaragoza, han recibido hoy las tres diferentes vacunas parte de la campaña de otoño impulsada por Sanidad, contra la gripe, el covid y los virus respiratorios sincitiales (VRS). El departamento tenía este día marcado en el calendario, que marcaba como población diana a los residentes de las casas de mayores y sus trabajadores, y a las embarazadas para empezar a ser inmunizados. "¿Este año tocan tres? Pues perfecto, lo llevaré con alegría", comenta una claretiana.

Impulso a la calidad de vida

Esta vacuna del VRS se ha decidido inyectarla, según apunta una sanitaria del Centro de Salud Oliver, para mejorar la inmunidad de las personas mayores, que "cada vez es menor". "Es para protegerlos, un catarro en cualquier persona de la tercera edad puede llevarnos a una neumonía, o al hospital. Ahí ya perdemos calidad de vida, aparte del costo del ingreso y todo", subraya.

Silvina, 93 años y de Oviedo, está viviendo en este centro zaragozano está muy mentalizada. "Confío muchísimo, me vacuno contra la gripe desde que me jubilé", comenta la asturiana. Una amiga suya de la residencia, Encarnación, también de 93 años, asegura que no tiene miedo ni por lo que le inyecten, ni por las agujas. "Solamente tengo mal los huesos, rara vez he tenido gripe. ¿Y catarro? Rarísimo", especifica la mujer.

"Yo no me vacunaba hasta hace poco. Ahora lo hago porque debe ser algo para el bien de todos", comenta otra María Isabel, minutos antes de recibir los tres pinchazos. "Lo que disponen lo acepto muy bien, así nos protegemos de acatarrarnos o de alguna otra "cosica" que venga por ahí", dice convencida Antonia, una compañera suya. El positivismo se notaba entre las más de 20 residentes del centro.

La tercera vacuna en discordia

Un total de 26 misioneras claretianas y 2 trabajadoras del centro han sido vacunadas para prevenir estas enfermedades, dos pinchazos en el brazo izquierdo para el virus gripal y el covid y uno en el derecho, agregado este año, para los VRS. "Para la gripe se pone cada año, desde el 2021 se pone también la del covid y como novedad está la del virus sincitial. Esta se pondrá en un brazo distinto a las otras dos por ser nueva y no saber si puede tener algún tipo de reacción con las otras", apunta la enfermera. Este tercer pinchazo irá dirigido, por el momento, a los mayores de 60 o más años institucionalizados en residencias y a bebés menores de un año.

También asegura que estas vacunas no tendrán efectos secundarios en los más mayores, ya que se les proporciona "más inmunidad, cuando tienen menos". En personas de otros rangos de edad, como adultos o jóvenes, sí que se pueden notar dolor de hombro o un poco de fiebre, aunque todavía se desconoce la fecha de vacunación para la población no pertenecientes a grupos de riesgo o que no se les haya recomendado.