El edificio de Zaragoza que se montó como un mueble de Ikea ya está listo: así es por dentro

En tan solo cinco días se levantó un singular edificio en la calle Mayor de Zaragoza. Cinco días. Y al pasar por delante pocos o nadie dirían que se trata de una construcción modular que se ensambló en el solar del número 32 de esta céntrica vía como si se tratara de un Lego o de un mueble de Ikea. Y si por fuera no se nota, por dentro menos. Los cuatro apartamentos turísticos que alberga este bloque bien podrían ser habitaciones de un hotel de alto standing.

El diseño y la ejecución de la obra la firman Metro7, una constructora aragonesa que, a través de su línea Minimal Suites, se está especializando en construcción modular o industrializada. En el caso del edificio de la calle Mayor, el inmueble se compone de 15 módulos en total, tres por cada planta, que son como 15 piezas que se montaron in situ con una grúa de enormes dimensiones que obligó a cortar la vía al tráfico durante esos cinco días.

Pero la rapidez no es la única ventaja de este tipo de construcciones. En el caso de la calle Mayor era casi la única alternativa para poder aprovechar este solar de 7x8 metros. Debido a la estrechez de la calle y a la existencia de medianeras y de edificios a ambos lados hubiera sido muy complicado poder levantar un edificio de forma tradicional puesto que eso hubiera supuesto el corte de una calle céntrica durante un periodo de tiempo mucho más prolongado, lo que lo hacía inviable.

15 piezas y edificio terminado

Una vez terminó el montaje de los 15 módulos y el edificio alcanzó su cota máxima hubo que rematar la planta baja, que sí que se construyó de forma tradicional y conectar todos los servicios, pero lo llamativo es que los apartamentos, tal y como lucen hoy, llegaron ya así: con las baldosas del baño ensambladas, la nevera en su sitio y las bombillas enroscadas.

Por dentro, los apartamentos, que se destinarán al alquiler turístico puesto que por su tamaño no pueden habilitarse como viviendas, cuentan con un baño, un salón con cocina integrada y una habitación. Todo integrado en un mismo espacio donde predomina la madera y con un cuidado diseño minimalista.

En total, cada apartamento cuenta con unos 24 metros cuadrados, lo máximo que permitía una parcela de 56 metros cuadrados en la que además había respetar un patio interior de 9 metros cuadrados y dejar además espacio suficiente para la escalera y un ascensor homologado. A falta de zanjar los últimos trámites administrativos, se espera que próximamente puedan ponerse en alquiler estos pisos que tendrán un precio que rondará los 150 euros la noche y que en principio gestionará la propia constructora, aunque están pensando en externalizar el servicio.

En los bajos, Metro7 contará con un punto de atención para poder mostrar a escala real las posibilidades que ofrece la construcción modular. En el caso de la calle Mayor permitió levantar un edificio de cinco plantas minimizando las afecciones en un espacio superreducido, pero la ventaja es que, a pesar de tratarse de módulos prefabricados, estos se diseñan ad hoc para cada proyecto, por lo que pueden adaptarse a cualquier situación.

El futuro

Un ejemplo: Metro7 se encargó de diseñar y construir un centro de educación especial en un solo verano para evitar interrumpir la enseñanza para los alumnos. Para este tipo de situaciones, la construcción modular es casi la única solución ya que permite llevar los edificios listos para montar y rematar.

Este tipo de soluciones, no obstante, todavía están en fase de implantación y tanto los costes como la rapidez irán mejorando con el tiempo. En el proyecto de construcción del inmueble del número 32 de la calle Mayor, esta constructora aragonesa ha empleado cinco años en la fase de diseño e investigación puesto que se trataba del primer proyecto de estas características y era necesario iniciar procesos desde cero que ahora, sin embargo, se podrán aprovechar construcciones futuras.

Una vez se diseñaron los módulos, los operarios de Metro7 los construyeron en cinco meses en sus naves de Pinseque, mientras que en el montaje in situ solo tuvieron que invertir cinco días más las semanas posteriores para dejarlo todo a punto. Este miércoles, esta empresa aragonesa ha realizado una visita al edificio con miembros del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Zaragoza para demostrar hacia dónde va el futuro del sector.