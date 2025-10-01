Los puntos críticos de la Zaragoza que se inunda cuando llueve

Mientras que antaño ocurría de forma excepcional, en los últimos años los aragoneses -y los españoles- asisten a un carrusel de tormentas y fenómenos meteorológicos extremos que dejan imágenes de pueblos y ciudades completamente anegadas por el barro. El motivo no es otro que la lluvia, es decir, si llueve lo suficiente en un corto espacio de tiempo como para que el suelo no pueda absorber ese exceso de agua, cualquier calle es susceptible de convertirse en un río durante unas horas. Pero hay ciertas zonas más proclives que otras y en Zaragoza están localizadas.

Con respecto a los municipios del área metropolitana, como son Cuarte de Huerva, Cadrete y María de Huerva, la explicación está en su apellido: el río Huerva. Estos municipios están todos situados en lo hondo del valle escarbado por este cauce y justo en el borde de todos los barrancos que acaban desembocando en el curso de agua cuando llueve. Y con una tormenta como la que tuvo lugar el domingo, cuando en algunos puntos cayeron más de 100 litros en pocas horas, el aporte de agua al Huerva fue extraordinario.

Es más, a su paso ya por Zaragoza, el Huerva alcanzó en la madrugada del domingo al lunes una punta que rozó los 60 metros cúbicos por segundo, cuando en los días anteriores la media no superaba los 0,6 metros cúbicos por segundo. Esto supone que, en tan solo un día, el caudal multiplicó por cien su volumen, unas circunstancias en las que evitar inundaciones resulta imposible. En estos casos, la anticipación resulta clave para evitar daños personales.

Clima mediterráneo

Para entender esto es importante el contexto geográfico de Zaragoza y de la nueva realidad climática. Según explicaba hace un año en declaraciones a este diario el jefe de los Bomberos de Zaragoza, Eduardo Sánchez, tanto la capital aragonesa como los municipios de su entorno están expuestos a un clima mediterráneo en el que los ríos pueden llegar a multiplicar su caudal en pocas horas en momentos de lluvias torrenciales. Pero la solución ante esto, contaba Sánchez, "no es coger la ciudad y construirla desde cero en otro sitio". "Tenemos que aprender a convivir con los riesgos a los que nos enfrentamos. Igual que en Japón hay terremotos, aquí se dan estas circunstancias. Ni aunque fuéramos 2.000 bomberos en Zaragoza (ahora son 450) estaríamos exentos de peligro", zanjaba Sánchez.

Y es que según contaba, si llueve lo suficiente, casi cualquier calle de Zaragoza con una inclinación suficiente es susceptible de convertirse en un río. Todo depende del cuánto, el cómo y el dónde descargan las nubes. En el caso de la tromba de agua que anegó la ciudad el 6 de julio de 2023, dejando imágenes espeluznantes en la Z-30, "si la tormenta llega a caer un kilómetro más al sur o al este, las consecuencias hubieran sido muy diferentes y el agua hubiera actuado de forma distinta". "Hubiera bajado por otro barranco y, quizá, no hubiera llegado a la ciudad. O sí", cuenta.

Después de aquella tormenta, los bomberos y los servicios de Protección Civil analizaron cuáles eran los puntos más vulnerables de la ciudad en caso de fuertes tormentas. Analizaron los barrancos que rodean a la capital, como el de la Muerte, que cruza Parque Venecia, para el que se ha puesto solución con la construcción de un canal perimetral. Sin embargo, en esa misma zona hay otros barrancos, como el de Arraez, y formaciones geológicas, como los montes de Torrero, que favorecen que el agua discurra en dirección a la Z-30, provocando que se inunde en este punto -a la altura de la rotonda del cuartel de La Paz- cuando llueve lo suficiente.

Ya en su momento, a sabiendas de los riesgos que entrañaba el emplazamiento de este barrio se construyó allí un tanque de tormentas, una infraestructura que recoge el agua en caso de lluvias torrenciales y la suelta poco a poco para evitar torrentes. Esta misma solución se ha implantado ahora en los viveros Sopesens de Zaragoza, junto al cauce del Huerva, lo que hará que en el futuro la capital aragonesa esté mejor protegida para evitar crecidas de este río.

El entorno de Balsas de Ebro Viejo es otra de las zonas de la ciudad que suele inundarse cuando llueve de forma torrencial, al igual que el tramo de la avenida Navarra situado en paralelo a la Estación Delicias. En estos dos casos se prevé mejorar la canalización de aguas subterráneas en un futuro, lo que solventará en parte en problema.