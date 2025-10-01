De los 'shows' en vivo a una experiencia inmersiva con un hilo conductor: nuevos detalles del futuro Parque de Atracciones de Zaragoza

El futuro y renovado Parque de Atracciones de Zaragoza, cuyas obras comenzarán en 2026, no será concebido como un grupo de ferias aisladas, como ocurría hasta ahora. Si bien mantendrá su esencia familiar, las intenciones de los nuevos gestores, la sociedad conformada por la familia zaragozana Morte y por el grupo de capital argentino Fenix Entertainment, van mucho más allá. El objetivo es convertir este complejo en el parque de ocio familiar por excelencia, no solo en Zaragoza, sino también en toda la comunidad aragonesa.

Pero llegar a ese punto, teniendo en cuenta que el modelo clásico de este tipo de complejos está en decadencia en España, se necesita un lavado de cara que va más allá de las atracciones. Así, según ha podido saber este diario, una de las posibilidades que está sobre la mesa es que las ferias tengan un sentido narrativo. Es decir, que el usuario pueda inmiscuirse en una historia concreta y que, en base a una temática (que no tiene porqué ser fija), puedan vivir una experiencia más completa.

Salvando las distancias, esto es lo que sucede en DisneyLand, donde el hilo conductor son las películas de animación, o en la Warner de Madrid, en esos mismos términos cinematográficos. En esta adaptación a los complejos de ocio del siglo XXI tendrá mucho que ver el grupo Fenix, con varias décadas de experiencias en el sector en Latinoamérica y que quiere que Zaragoza sea la punta de lanza de posibles futuros parques temáticos en Europa, ya que el de la capital aragonesa será el primero en el Viejo Continente.

En este nuevo formato influirán también los shows en vivo, habituales en el Parque de la Costa que Fenix gestiona en Tigre, cerca de Buenos Aires. En dicho complejo ya se ofrecen distintos espectáculos que podrían exportarse a Zaragoza (más allá de la decena de conciertos previstos), entre los que se incluyen musicales y obras de teatro para todos los públicos, en un anfiteatro que tiene capacidad para unas 4.500 personas. Cabe recordar aquí que el aforo máximo permitido en la capital aragonesa será de 5.000 espectadores para actividades complementarias a la principal, por lo que los números encajan.

El agua también será protagonista en el futuro Parque de Atracciones, que en ningún caso será un complejo acuático, aunque sí tendrá varias infraestructuras acuáticas. En este punto, Fenix también tiene experiencia. De hecho, en ese mismo complejo que gestionan desde hace tres décadas en Tigre se incluye el parque Aquafan.