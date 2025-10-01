El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas "para especular"

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha iniciado una campaña para llamar al boicot contra los negocios de un conocido empresario zaragozano, propietario entre otros establecimientos de la copistería LowCost de la calle Pedro Cerbuna. ¿El motivo? Esta persona está detrás de dos fondos de inversión que se han hecho con dos edificios situados en el barrio de San José. Le acusan de especulación y de dejar a decenas de familias en la calle sin alternativa donde ir.

Los dos bloques están situados en la calle Amado Nervo, número 1, y en Lorenzo Pardo, 24 y este diario ya se hizo eco hace algunos meses de la situación por la que estaban pasando estos vecinos, que vivían todos de alquiler. Ambos inmuebles pertenecían a una misma persona y esta los vendió a dos fondos de inversión. Los nuevos propietarios les informaron que iban a reformar la casa pero que no había más problema, pero después les comunicaron que, una vez concluyeran sus contratos, debían marcharse. ¿El objetivo? Conseguir arrendar las viviendas por precios superiores.

A esto se suma además otra situación, también denunciada por los vecinos, y es que las obras que se están llevando a cabo en estos edificios para su remodelación están causando muchas molestias con el objetivo, afirma el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, de presionar a los vecinos para que se vayan. Los obreros han trabajado de lunes a domingo y los inquilinos han tenido que soportar con mucha frecuencia cortes de luz y agua. Incluso han llegado a estar sin ascensor ni escaleras a la vez.

Una vez agrupados y asesorados por el sindicato, estos vecinos están intentando negociar una solución que les permita quedarse en sus hogares, por los que pagaban de media unos 350 euros al mes. La mayoría, por no decir todos, son personas de clase trabajadora con rentas bajas o pensionistas que no pueden permitirse una subida o buscarse otro hogar dada la situación alcista del mercado inmobiliario. Así, como medida de presión han iniciado esta campaña de boicot.

Sin embargo, denuncia la otra parte, las consecuencias de esta campaña están yendo más allá. Según afirma, en declaraciones a este diario, el propietario de ambos bloques de pisos, está recibiendo "amenazas de muerte", motivo por el cual ya ha acudido a la Policía. Sobre la operación inmobiliaria que ha emprendido, el empresario asegura ya han intentado negociar con el Sindicato de Inquilinas y "no aceptan una subida de más de un 10% para alquileres de unos 300 euros". "Y nosotros estamos haciendo una reforma y una inversión que va a mejorar el ascensor, las fachadas y las ventanas", explica.