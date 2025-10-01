Zaragoza ya ha iniciado el montaje de las luces de Navidad... en septiembre

Sí, han visto bien. Acaba de terminar septiembre, todavía no han empezado las Fiestas del Pilar, pero Zaragoza ha comenzado a prepararse ya para la Navidad. Quedan casi tres meses para que llegue en 25 de diciembre pero en la capital aragonesa ya hay operarios colgando cables y colocando guirnaldas de led en algunas calles y avenidas de la ciudad ya desde hace días.

El caso que se hace más evidente es el del paseo Independencia, donde estos días han comenzado a instalarse los cables que sujetarán las nuevas luces, que según estableció el consistorio en los pliegos del contrato, deberán ser algo diferentes a las que se han colocado en estos últimos años. Pero, ¿por qué?

En realidad, los trabajos para instalar la iluminación navideña comienzan todos los años con muchas semanas de antelación, una anticipación que este 2025 se hace más necesaria que nunca porque el Ayuntamiento de Zaragoza prevé darle al botón de encendido de las luces antes que nunca.

La fecha del encendido

Tradicionalmente, Zaragoza había esperado al puente de la Constitución para encender las luces, aunque en los últimos años ya se había adelantado algún día. Este año, sin embargo, el equipo de Natalia Chueca ha decidido que sea el 21 de noviembre, más de un mes antes del día de Navidad, el día en el que se pulse el 'on'.

Este adelanto busca fomentar el consumismo en el comercio ya durante ls últimos días de Noviembre, cuando se dan fechas importantes para las tiendas como es el Black Friday. Al mismo tiempo, esto hace que los preparativos tengan que comenzar antes que nunca, puesto que hay que contar con que durante los días de las Fiestas del Pilar poco se podrá trabajar. De ahí que estos días ya se estén colgando cables y colocando guirnaldas en los árboles de algunas avenidas.

Este año, el Gobierno municipal ha vuelto a incrementar el presupuesto de las luces de Navidad, que ya supera holgadamente el millón de euros, cuando hasta hace dos años rondaba los 600.000 euros.

Otro de los cambios que se harán patentes este año será la nueva ubicación del árbol de Navidad iluminado que hasta ahora se colocaba en la plaza Paraíso. Este se llevará a la Estación Delicias para dar la bienvenida a los viajeros, unos visitantes que casi van a poder disfrutar a la vez de los Pilares y de los turrones.