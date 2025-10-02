Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones

La reurbanización del parque del Portillo será más barata y se ejecutará más rápido de lo inicialmente previsto. La sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad ya conoce el detalle de las ocho ofertas presentadas y ya sabe cuál es la mejor valorada y, por ende, en los próximos días adjudicará el contrato. Así, la UTE (unión temporal de empresas) formada por las constructoras Acciona y Copha, esta última filial del grupo aragonés MLN, serán los que revitalicen el degradado triángulo del Portillo, por 31,7 millones (IVA incluido) y en un plazo de 13 meses.

En ambos puntos, Acciona y MLN han presentado una serie de reducciones respecto a los valores mínimos que ZAV publicó el pasado verano. En concreto, la sociedad participada por el ayuntamiento, la DGA y el Ministerio de Transportes (Renfe y Adif) se ahorrará cerca de 3 millones de euros (el precio base era de 34,4 millones, por lo que la baja ha sido del 8%) y, además, ambas constructoras se han comprometido a terminar las obras en 13 meses, una reducción de cuatro semanas respecto a los 14 meses que ZAV había programado inicialmente.

Según ha podido saber este diario, la balanza la ha decantado la propuesta técnica de la UTE, donde Acciona-MLN han obtenido una puntuación casi perfecta. En la parte económica, había hasta cinco ofertas que rebajaban más el precio. Y, además, todas las empresas se habían comprometido a acabar la reurbanización del Portillo en 13 meses, que era el plazo mínimo exigido. Construcciones Abaldo y la UTE formada por FCC y Carmelo Lobera han quedado, respectivamente, en segundo y tercer lugar.

Ahora, comienza un proceso burocrático que no se demorará demasiado hasta la adjudicación y la formalización definitiva. Una vez se firme el acta final, Acciona y MLN serán las adjudicatarias de forma oficial y, a partir de entonces, comenzarán las obras, siempre antes de que acabe el año y con ese plazo de 13 meses mencionado. Por tanto, el nuevo parque del Portillo será una realidad a finales de 2026.

Un proyecto de ciudad

El del Portillo es uno de los proyectos claves para el futuro de la capital aragonesa. Su recuperación urbana, pendiente desde hace más de dos décadas, supondrá el cierre de la cicatriz entre Delicias, La Almozara y el centro. Donde ahora hay un entorno desangelado y semiabandonado, habrá un gran parque de siete hectáreas, el tercero más grande de Zaragoza. En total, se intervendrán en 110.000 metros cuadrados, incluyendo las tres arterias que rodean el parque: Escoriaza y Fabro, que se convertirá en una gran avenida; Anselmo Clavé y Escrivá de Balaguer.

Estas tres reformas integrales permitirán descongestionar el tráfico del eje María Agustín-paseo Pamplona-paseo Constitución, absorbiendo, según los informes técnicos de Movilidad, en torno a 8.500 vehículos al día. Una intervención, por tanto, clave en términos no solo estéticos. Máxime teniendo en cuenta que, a la vez, el ayuntamiento va a reformar la avenida Valencia y que en los planes de Natalia Chueca está abordar la reforma de María Agustín, Pamplona y Constitución la próxima legislatura, como uno de sus proyectos electorales estrella.

Además, estos trabajos irán acompañados de una demolición segura y otra más que probable. La primera, la del edificio de Correos, cuyos 85 empleados serán trasladados a otras dependencias el próximo mes de noviembre. Una intervención, por cierto, que dejará 7 millones de 'ganancia' a la empresa estatal.

El segundo derribo previsto está en la antigua estación de cercanías, donde ahora se ubica el control de tráfico (CTC), algunas aulas de formación y zonas sindicales. Los cerca de 200 trabajadores que Adif tiene ahí serán trasladados a la estación Delicias, que será reformada para acogerlos. Mientras, la idea es derribar a partir de 2028 la vieja terminal, un edificio premiado y que las administraciones no descartan conservar, aunque Adif es partidario de la demolición total.

Deberes pendientes

Una vez entren las máquinas en el Portillo, tal y como adelantó este diario el pasado lunes, Zaragoza Alta Velocidad sacará a subasta la parcela residencial que hay en uno de sus vértices, junto a la rotonda de la Ciudadanía. En esa manzana de oro se construirán 220 pisos de lujo, y la parcela, pendiente de una última tasación, saldrá a la venta por unos 30 millones de euros.

Un ingreso que permitirá financiar las actuaciones pendientes que ZAV sigue teniendo desde el convenio de 2002. Una de ellas, que Chueca ha marcado como "prioritaria", es la urbanización del parque equipado de La Almozara, que ya está siendo electrificado. En términos de futuros desarrollos, la sociedad también debe resolver el futuro de la zona oeste del Barrio del AVE, en la trasera de Augusta, donde caben en torno a 2.000 pisos libres y en la que la DGA quiere aumentar la edificabilidad para incluir VPO.

Y resta la incógnita del túnel carretero de la A-68, que conecta Escrivá de Balaguer con la estación intermodal de Delicias, infraestructura a la que le falta la obra civil, valorada en más de 25 millones de euros, y que ninguna de las partes que forman ZAV (Estado, ayuntamiento y Gobierno autonómico) están obligadas a ejecutar.