El inicio de las obras del Portillo en Zaragoza ya tiene fecha: podrían incluir trabajos nocturnos

Es una de las reformas más esperadas en Zaragoza y ya tiene fecha prevista para su inicio. Las obras en el futuro parque del Portillo, que se convertirá en el tercero más grande de la capital aragonesa, comenzarán el próximo 1 de diciembre. O, al menos, esa es la intención de las constructoras, Acciona y MLN, que serán las encargadas de ejecutar los trabajos por 31,7 millones de euros. Así lo hacen constar en la documentación presentada al concurso, aunque con un matiz: se trata de una estimación. La misma que habla de que, si todo va bien, su idea es que el parque sea una realidad a finales de enero de 2027.

En cambio, ambos días podrían cambiar y van directamente relacionados. El cronograma presentado por la UTE (unión temporal de empresas) establece como fecha "orientativa" de inicio ese 1 de diciembre, pero antes deberán pasar todos los trámites burocráticos pendientes, desde la formalización del contrato hasta la obtención de los permisos que deberá expedir el Ayuntamiento de Zaragoza. De hecho, todas las ofertas presentadas (había hasta ocho) fijaban ese mismo día como pistoletazo de salida, y todas proponían una reducción en los plazos de entrega de 14 a 13 meses.

Por lo tanto, si finalmente se cumple el objetivo de iniciar los trabajos en diciembre, la cicatriz urbana del Portillo podría estar cerrada antes de que acabe 2026, aunque Acciona y MLN se han querido cubrir las espaldas dando ese mes extra de margen por las citadas cuestiones que escapan a su voluntad, así como otras sobrevenidas que pueden aparecer en el transcurso de las obras. No en vano, se va a intervenir en 110.000 metros cuadrados de un entorno muy degradado y semiabandonado y no solo se va a urbanizar, ya que también se deberán llevar a cabo demoliciones como la del edificio de Correos, que se desalojará ya en noviembre.

Todas estas previsiones están incluidas en el informe que la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad, de la que forman parte el Ministerio de Transportes, el consistorio y la DGA y que se encarga de financiar los trabajos, ha elaborado para valorar las distintas propuestas técnicas. En ese sentido, la de Acciona-MLN fue la más valorada, con una puntuación casi perfecta que le permitió hacerse con este gran contrato, ya que en la parte económica (donde ofrecen una rebaja el 8%) había hasta cinco ofertas que ofrecían un ahorro mayor. Algunas incluso llegaban a bajas del 16%, el doble.

Los detalles

En dicho informe, en el que se valora de forma subjetiva todo lo aportado por las distintas constructoras, se detallan otras muchas cuestiones que tienen que ver con los trabajos que revolucionarán la movilidad del centro de Zaragoza durante 2026, con las molestias que ello conlleva y en las que también se incluye la sensibilidad vecinal. Así pues, las obras están planificadas en tres fases, independientes pero coordinadas, que se dividirán en los trabajos en Escoriaza y Fabro (que pasará a ser una gran avenida), en su perpendicular Anselmo Clavé y en lo que es el parque, que supone siete de las once hectáreas del desarrollo urbanístico.

En imágenes | Así quedará el Portillo tras la reforma / AYUTNAMIENTO DE ZARAGOZA

Una de las novedades radica en la posibilidad que deja abierta la adjudicataria a trabajar por la noche, bien acogida por ZAV. ¿Los motivos? No influir en la actividad de la antigua estación del Portillo, donde Adif aún tiene el control de tráfico y a 200 trabajadores que serán trasladados, ya con el parque urbanizado, a la intermodal de Delicias. ZAV valora especialmente este punto porque favorecería al funcionamiento de la red ferroviaria, que puede sufrir cortes en casos como una posible filtración de agua.

Las constructoras también proponen medidas para "mitigar la propagación de polvo y ruido" que van a generar el derribo de Correos y la losa del parquin. Esta última cuestión es importante a nivel social, ya que en ese mismo entorno se han sucedido las quejas vecinales durante la demolición de la comisaría de Mayandía, situación que ahora se quiere prevenir. En cuanto al ruido, se propone la instalación de barreras acústicas.

Asimismo, Acciona y MLN se comprometen a adoptar "medidas de impacto cultural o sociológico". Esto es, realizar una previsión de los accesos al palacio de La Aljafería, a apenas 100 metros del ámbito de actuación; garantizar el transporte urbano por la plaza de la Ciudadanía y la limpieza en los viales del entorno; y actuar conforme a la normativa de patrimonio en caso de "hallazgos arqueológicos imprevistos".

En el documento técnico también se reflejan algunas de las principales obras que ambas constructoras tienen en su catálogo. En concreto, se mencionan el diseño y urbanización de la línea 1 del tranvía de Zaragoza, la urbanización de Arcosur entre 2009 y 2013, la estación de Canfranc, el complejo logístico de Inditex en Malpica y la conexión entre la avenida Tenor Fleta y la Ronda Hispanidad, también en la capital aragonesa.