El mantenimiento del entorno del Ibercaja Estadio saldrá más barato tras un error en el contrato inicial

La sociedad Nueva Romareda, encargada de financiar y ejecutar todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del estadio del Real Zaragoza como con la mudanza provisional al Ibercaja Estadio del Actur, ha resuelto los problemas técnicos con los que se había encontrado a la hora de adjudicar el servicio de mantenimiento, jardinería y limpieza del entorno del campo modular. Una serie de "errores" que provocaron que la sociedad mixta cancelase la adjudicación inicial, que además iba a quedar desierta, y haya tenido que rehacer el contrato en su totalidad.

De hecho, fue el pasado martes, 30 de septiembre, cuando Nueva Romareda "desistió" en su intento de modificar dicha licitación y este mismo jueves, tan solo dos días después, ya ha sacado a concurso la versión corregida. Y la novedad más palpable estará en el precio, ya que el valor se ha reducido de cerca de 334.000 euros (IVA incluido) a 261.425 euros, una baja de más de 70.000 euros. Además, debido a este imprevisto, el plazo de ejecución ya no será de dos años, sino de 22 meses, ya que hay que restarle estas semanas en las que las tareas han estado desiertas.

Esta es, de hecho, una de las razones de esa reducción en el coste, que por motivos obvios no puede mantenerse si está en vigor menos tiempo. La otra razón radica en el "error" que detectó la sociedad en el primer contrato, que incluía el concepto "cotizaciones sociales", valorado en más de 47.000 euros y que ahora ha desaparecido de la oferta. Otros pequeños cambios se reflejan en el coste de "suministros y equipos", que ahora será 7.000 euros más caro, y en una "bolsa de materiales" por 10.000 euros que antes no estaba contemplada.

Así las cosas, desde Nueva Romareda confían en que a la segunda vaya la vencida y solventar así los contratiempos con los que se ha encontrado en este contrato que, en cualquier caso, es muy menor, aunque se suma al precio final de la operación Romareda, que en estos momentos ronda los 150 millones de euros.