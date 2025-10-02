La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad "desiste" con el contrato de mantenimiento del modular

Pese a que el grueso de las obras de La Romareda ya están adjudicados, la sociedad mixta encargada de su construcción y formada por el ayuntamiento, la DGA y el Real Zaragoza, sigue encargando una serie de contratos menores, tanto para el futuro estadio como para el modular, para que la operación siga su curso. Los dos últimos tienen que ver, de hecho, con ambos equipamientos.

En primer lugar, el Ibercaja Romareda, que después de las Fiestas del Pilar comenzará a dejar ver su esqueleto, va a necesitar de una mayor capacidad eléctrica. Así lo refleja la licitación valorada en 170.865,30 euros (IVA incluido) que Nueva Romareda ha sacado a concurso público. ¿Su objeto? Ejecutar una nueva línea subterránea en media tensión a 10 kilovatios y 50 hercios.

Estará conectada a la subestación eléctrica Romareda (calle Condes de Aragón) y llegará hasta el centro de transformación del estadio, en la parte baja de la confluencia entre Eduardo Ibarra y Jerusalén y aportará una mayor cantidad de energía eléctrica al campo de fútbol.

Por otro lado, ya en lo que concierne al Ibercaja Estadio del Actur, lleva coleando varios meses el contrato de cerca de 334.000 euros que habla sobre el mantenimiento y la conservación de los exteriores del campo modular. Un contrato que debería haberse resuelto ya pero que, por una serie de errores detectados en la licitación, ha hecho que la sociedad haya "desistido" finalmente.

Ahora, tendrá que rehacerlo, subsanando los errores detectados, y publicar un nuevo concurso, aunque cabe señalar que en el anterior no hubo, hasta el día en el que se decidió cancelarlo, ninguna empresa interesada. El valor de este contrato era anual, por lo que el coste final superará los 600.000 euros, ya que el Real Zaragoza jugará, si todo va según lo previsto, dos temporadas en el Actur.