Taco Street inaugura su segundo local en el Actur: “Nos hace mucho ilusión porque es abrir en nuestra casa”

Pioneros en traer a Zaragoza, los ya conocidos por muchos, “tacos franceses”. Tacos Street, abrió hace 6 meses su primer local en el barrio de las Fuentes, más concretamente en la Calle Minas, número 19, y desde entonces no han dejado de cosechar éxitos en la capital aragonesa. Karim, Omar y Amir, son los que están a la cabeza de este gran proyecto.

Los tres han vivido en Francia, y eran muy fans de los tacos. “Yo incluido porque también me gustaba comer eso en Francia y aquí no tenía para comerlo”. Así que decidieron traerlos aquí. “Omar tenía una idea, yo tuve la misma idea, coincidimos porque estuvimos hablando, nos juntamos con Karim que se dedica mucho a cosas de marketing y así surgió”.

“Es verdad que aquí en Zaragoza, tacos franceses como tal, los originales, no había. Nosotros hemos hecho lo que era realmente la receta original, la hemos traído de Francia”. “Aunque fuésemos los primeros ya se conocían, muchos ya sabían lo que era un taco francés, porque cuando vas a Marruecos o a Francia, pues ahí ya tienen”. “La gente estaba esperándolo ya con muchas ganas”.

Tacos franceses con salsa de queso

Entre los tres socios de Tacos Street lo definen como un híbrido entre el burrito y el kebab. Pero lo que verdaderamente los distingue son entre otras cosas los productos que usan para realizar sus tacos. “La gran diferencia es que son productos que vienen frescos, el pollo, la carne picada, las salchichas…”. Además los llamados tacos franceses estan planchados y los diferencia el queso fundido que llevan encima.

“Estos tacos los haces a tu gusto y es una cosa pues bastante novedosa, que está gustando bastante”. Entre sus ingredientes tenemos dos muy especiales, el cordon Blue, parecido al san jacobo español y muy famoso en Francia o la famosa salchicha “merguez”, proveniente de Marruecos. Aunque también hay ingredientes típicos como el pollo marinado, uno de los favoritos. “Dentro tiene patatas fritas, carne y salsa de queso. Esto es una tortilla de trigo que viene cerrada”.

Las salsas y las bebidas son aún más especiales. En cuanto a las primeras la “algerien” o la brasil son las más famosas. Aunque uno de los principales atractivos de este local son sus bebidas traídas directamente de Francia, como la marca “Oasis” o la “Hawai”.

Segunda apertura en su barrio: el Actur

La esencia que tienen es clara, sus colores: el amarillo y el negro ya se han combertido en algo reconocible y el trato tan cercano con la gente y en especial, con la gente jóven es lo que les hace destacar. Y ahora, llegan pisando fuerte a su barrio, al Actur.

“Quien viene a tacos street sabe que está en un ambiente único, marca una generación, entras en un ambiente un poco más urbano, cosmopolita, que es lo que queremos transmitir”.

Gracias a su brutal éxito en tan solo 6 meses han decidido abrir un nuevo local por varios motivos. “Aquí desde que abrimos hemos tenido colas: antes de abrir, los fines se nos llenaba, y para dar abasto, pues la cocina, esta cocina se queda pequeña en este local, y buscábamos ya un segundo local con otra ubicación, con una cocina mejor, con más sitio, más mesas, para acoger a toda la gente, para asumir también el delivery, que muchas veces los fines tenemos que bloquear, pararlo, porque no nos da abasto”.

Esta segunda apertura ha sido en el Actur, su barrio. "Para nosotros este local que vamos a abrir es especial, abrir el Actur para nosotros significa un sueño cumplido, es nuestro barrio, es nuestra casa, con nuestra gente, nuestras familias”. El local se encuentra ubicado en la calle Gabriel Celaya, número 14.

Como novedades en este local han añadido opción vegetariana con falafel, y para la gente celíaca opción sin gluten: los bowl. “Vamos a meter en la carta un concepto de bowl, en el que también los celíacos, podrían probar los tacos sin la masa de pan, o sea, lo que vienen siendo los ingredientes de dentro en forma de bowl”. Aunque no solo esto es lo nuevo, no solo tendrán tacos personalizados, sino también seis tacos ambientados en diferentes culturas o creaciones de ellos como: el taco Django orientado en Estados Unidos con salsa barbacoa, uno tropical con piña, queso de cabra y miel o el que más va a destacar: el taco Yamal.

El viernes se celebró la preapertura donde regalaron bebidas por cada taco comprado y la apertura se hará a lo grande: DJ, 100 tacos regalados y un viaje para dos personas a París.