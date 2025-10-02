Zaragoza no se libra de la huelga en el transporte público para el Pilar: el comité del tranvía anuncia paros

Zaragoza se había librado este año de tener que soportar una huelga en el servicio de autobuses urbanos durante las Fiestas del Pilar. Avanza y su comité de empresa llegaron a un acuerdo para firmar el nuevo convenio colectivo sin que hubiera paros en el servicio, un hito en la historia reciente de la ciudad. Sin embargo, la huelga amenaza ahora con causar afecciones a otro importante medio de trasnsporte colectivo: el tranvía.

Y es que el Sindicato Ferroviario de Zaragoza y CCOO han convocado una huelga para este mismo mes de octubre que se desarrollará entre los días 12 y 19 octubre, por lo que afectaría al día del Pilar. El motivo es el bloqueo de las negociaciones para llegar a firmar un nuevo convenio colectivo después de once reuniones. Las conversaciones con la empresa comenzaron en diciembre pero, a día de hoy, las posturas de ambas partes siguen alejadas.

"Esperamos que la empresa no nos obligue a llevar a cabo esta huelga y más teniendo en cuenta las fechas que son, pero creemos que es una medida necesaria y proporcionada para garantizar unas condiciones laborales seguras, dignas y equitativas", explica el presidente del comité de empresa, Julián Aramendía.