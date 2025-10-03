Cierra la primera de las siete Zonas Jóvenes que el PP clausurará en Zaragoza: "Era una forma de relacionarme. Ahora ya no podré"

A pesar de las protestas, de las mociones en los plenos y del malestar en los barrios, la primera de las siete Zonas Jóvenes que el Ayuntamiento de Zaragoza anunció que iba a cerrar ya se ha clausurado. Se trata de la de Valdefierro, que desde el pasado miércoles ya no acoge ninguna actividad porque la empresa gestora del espacio ha trasladado ya a los trabajadores a otros servicios a la espera de que llegase la orden oficial por parte del ayuntamiento. "Perdemos nuestro sitio en el que estar, un sitio en el que no nos juzgaba nadie y donde podíamos ser nosotros mismos sin que nadie nos mirara raro", explica Cristina, una de las usuarias de este centro hasta que se ha cerrado.

El traslado de los trabajadores de Valdefierro a otras zonas en las que esta empresa presta servicio se comunicó el pasado martes. Desde el ayuntamiento explican que ha sido la propia compañía la que ha tomado la decisión y afirman que la orden oficial de cierre todavía no se ha emitido porque primero tendrá que pasar por Gobierno (previsiblemente, este mes de octubre) para que la clausura se formalice como un acto administrativo reglado. Esto implica, al mismo tiempo, que la decisión podrá recurrirse. Se prevé que esa instrucción llegue este mismo mes.

"No sabemos nada, no nos han comunicado nada. Todavía no sabemos cuándo cierran ni qué van a hacer con estos espacios, pero nosotros no vamos a parar", explican desde SOS Zonas Jóvenes, que avanzan nuevas movilizaciones en las próximas semanas. Sobre la petición que realizaron a la alcaldesa para mantener una reunión, desde esta plataforma explican que todavía no han recibido respuesta. "Nos gustaría que pudiera sentarse con nosotros, los jóvenes, para buscar soluciones", insisten.

Lo que implica el cierre

Así, a la espera de esa respuesta, ya ha cerrado la primera de las siete Zonas Jóvenes (antiguas Casas de Juventud) que el equipo de Natalia Chueca va a cerrar. Desde Valdefierro se ha pronunciado también la asociación de vecinos Aldebarán, que ha criticado que la decisión tomada por el área que dirige Ruth Bravo está generando desigualdades entre barrios, puesto que algunos distritos siguen contando con ese servicio mientras se cierra en otros. Asimismo, defienden que El Túnel, antigua Casa de Juventud del Oliver ahora reconvertida en un centro de enseñanza de música no puede sustituir la función de las Zonas Jóvenes porque cumplen funciones diferentes.

"Es fácil de entender, nos quedamos sin un sitio en el que estar. Supone una pérdida para todo el barrio porque desplazarnos hasta La Azucarera para poder juntarse en algún lugar resulta irreal para los usuarios más jóvenes, que tienen 12 años", explica Cristina, usuaria de la recién clausurada Zona Joven de Valdefierro. Su ejemplo es uno de tantos de cómo afecta esta decisión a los jóvenes de los barrios de la ciudad.

"Era un sitio de reunión, para hacer trabajos, para simplemente estar hablando. Lo que perdemos son espacios para estar", cuenta. "Yo, por ejemplo, las descubrí bastante tarde, en mayo del año pasado. En el instituto no me relaciono con mucha gente e ir a la casa de juventud era una forma de relacionarme. Ahora ya no podré", lamenta la joven, que asegura que la Zona Joven de Valdefierro era un espacio donde poder expresarse libremente.

"Un ejemplo. El primer día que fui a la Zona Joven era el día del Orgullo Friki e iba disfrazada. En el instituto me hubiera dicho algo pero en la Zona Joven nadie te mira raro, todo el mundo se apunta a todo. Das una idea o programas algo y siempre hay alguien que se une. Eso ya no lo tengo", cuenta.

Y de lo cualitativo a lo cuantitativo. Tras este cierre en Valdefierro el temor se ha trasladado ahora a otros barrios. En los planes del Gobierno de Chueca entra también cerrar las Zonas Jóvenes del Arrabal, Parque Goya, La Jota, Valdefierro, Casablanca, Miralbueno y Santa Isabel. En este último trabaja Vanessa Rodríguez, que se niega a dar su brazo a torcer. "Llevo 23 años dedicada a esto. Asumo que se trata de una decisión política, pero lo que no voy a aceptar que mi trabajo y el de mis compañeras de todo este tiempo quede en entredicho", dice.

Niegan los datos del ayuntamiento

Y es que según explica Rodríguez, los datos de usos que ha utilizado el Gobierno municipal del PP para justificar el cierre de estos equipamientos no reflejan la realidad. "En una entrevista en EL PERIÓDICO Ruth Bravo comentó que un taller intensivo de teatro en Santa Isabel había tenido cero inscritos. Ese taller lo organicé yo y, ¿sabes por qué hubo cero inscritos? Porque no había que inscribirse para asistir, pero cada jornada contó con ocho asistentes", explica.

Desde la asamblea de la plataforma Acción Socioeducativa de Aragón, que representa a los trabajadores de las Zonas Jóvenes, han defendido siempre que los datos de usos que aporta Juventud no son veraces. En el caso de Santa Isabel, explica Rodríguez, los educadores decidieron evitar la necesidad de inscribirse por dos motivos: por lo farragoso que resultaba el proceso y porque los jóvenes de pueblos cercanos a Santa Isabel no podían acceder a estas actividades al no estar empadronados en la capital. "También venían jóvenes del centro de menores de Movera y Villamayor, muchos de los cuales no tienen ni DNI, por lo que no podían inscribirse", explica, y prosigue: "El aforo de la Casa de Juventud de Santa Isabel es de 25 personas. Este verano había gente esperando en la puerta a poder entrar para que ahora vengan y digan que nuestras actividades se quedaron vacías. Si tuviéramos el doble de aforo, lo llenaríamos", afirma.