Jueces por la Democracia critica la sustitución de los Puntos Violeta por espacios unisex: "supone un grave retroceso”

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) ha advertido este viernes de que la reciente decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de eliminar los Puntos Violeta en las Fiestas del Pilar y sustituirlos por espacios unisex supone “un grave retroceso” en la protección frente a la violencia de género.

La organización ha subrayado que los Puntos Violeta “no eran meros lugares de atención, sino un símbolo institucional de reconocimiento de la violencia específica que sufren las mujeres en contextos de ocio y celebración”.

Del mismo modo, ha remarcado que su desaparición “diluye esa realidad, invisibiliza la desigualdad estructural y transmite la idea errónea de que todas las agresiones son equivalentes”.

La JpD ha recalcado que la igualdad real exige “medidas específicas que protejan a quienes están en mayor riesgo, no fórmulas neutras que desconocen la dimensión de género de la violencia”, al tiempo que ha señalado que los espacios unisex “pueden ser útiles como complemento, pero nunca como sustituto de un recurso especializado”.

Por ello, ha instado al Ayuntamiento de Zaragoza a reconsiderar esta decisión y a garantizar dispositivos “visibles y eficaces” contra la violencia machista, con personal formado y protocolos adecuados.

“La eliminación de los Puntos Violeta no es un paso hacia la igualdad, sino un retroceso que debilita el compromiso institucional con los derechos de las mujeres”, ha concluido la Sección Territorial de Aragón de JpD