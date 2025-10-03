Las protestas propalestinas no descansan y Zaragoza vuelve a gritar por el fin del genocidio en Gaza
Una marcha pide el embargo de armas a Israel
Las manifestaciones para pedir el fin del genocidio en Palestina no cesan. El centro de Zaragoza ha vuelto a acoger este viernes por la tarde una protesta para exigir el embargo de armas y la imposición de sanciones a Israel por los crímenes contra la población gazatí y cisjordana. En esta ocasión, la multitud partió de la plaza del Portillo y se dirigió al centro de la ciudad a través de Conde Aranda ondeando banderas rojas, negras, blancas y verdes.
La protesta de este viernes ha llegado después de las protestas masivas que han tenido en los últimos días, siendo la del jueves la más masiva, cuando dos marchas se unieron en el centro de la capital aragonesa contra la intercepción, por parte del Ejército israelí, de los barcos de la flotilla solidaria que se dirigían hacia Gaza para tratar de romper el bloqueo.
