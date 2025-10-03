El PSOE pide reprobar a Marian Orós por asumir el discurso de Vox y eliminar los Puntos Violeta a cambio "llegar a un acuerdo de presupuestos"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado este viernes que el grupo municipal del PSOE va a presentar en el próximo pleno una moción para pedir la reprobación de la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, por asumir el "discurso negacionista" de Vox para justificar la eliminación de los Puntos Violeta estas Fiestas del Pilar.

La formación socialista ha recordado las palabras de la consejera, quien decía que "una agresión sexual puede afectar tanto a hombres como mujeres". Según Ranera, estas palabras "vienen a constatar que el Gobierno de Chueca se ha echado a los brazos de la ultraderecha, justificando ese negacionismo a la violencia machista".

El PSOE va a reclamar, asimismo, explicaciones a la propia alcaldesa, Natalia Chueca, por no instalar este año en las Fiestas del Pilar los Puntos Violeta para llegar a un acuerdo de presupuestos con Vox.

“Cuatro malditos votos de la ultraderecha son los culpables de que Zaragoza esté dando pasos atrás en la lucha contra la violencia machista", ha recordado la portavoz socialista, quien ha señalado también que “hay que decirle a Chueca que las cosas hay que llamarlas por su nombre, y esta lacra social se llama violencia de género”.

Con la instalación de estos puntos, ha recordado, “les estábamos diciendo a la sociedad que nuestra ciudad está con las mujeres, que efectivamente existe violencia machista y que, por tanto, desde el ayuntamiento se apoya a las mujeres que sufren esas agresiones sexistas”.

El PSOE también ha mostrado su apoyo a la concentración convocada el próximo martes por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) bajo el lema Los Martes Lilas. Contra las violencias machistas