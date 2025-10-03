Zaragoza recibe, por el momento, más de 6 millones para su plan de regenerar el entorno del Parque Bruil

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido este viernes la adjudicación provisional de 6.139.938 euros, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el proyecto Revive Bruil, presentado por la alcaldesa Natalia Chueca en febrero de este año, cuyo objetivo es revitalizar el entorno del Parque Bruil.

La concejala de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento, Blanca Solans, ha informado hoy que el Consistorio zaragozano ha recibido la resolución provisional de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda para la asignación de la senda financiera FEDER a planes de actuación integrados de entidades locales para el programa plurirregional de España para el periodo 2021-2027.

En esta resolución, Aragón ha recibido una asignación provisional total de 13.814.960,00 euros, de la que un 44% corresponderá a este proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza.

Los detalles del plan

El Gobierno municipal presentó el proyecto de ciudad ‘Revive Bruil: Un modelo de rehabilitación, inclusión y comunidad’ que ascendía a 19.999.187,94 euros, de los cuales se ha considerado por parte del Ministerio como subvencionable 15.349.845 millones. Teniendo en cuenta que la cofinanciación de estos fondos FEDER en la Comunidad de Aragón es del 40 %, la cantidad estimada a percibir será de 6.139.938 euros. El proyecto y su conjunto de actuaciones se enmarcan dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

El proyecto presentado por Zaragoza contribuirá en su totalidad a la consecución del plan integral ‘Revive Bruil’, anunciado por la alcaldesa. El objetivo del plan consiste en revertir el proceso que está sufriendo el barrio de La Magdalena y el parque Bruil a través de actuaciones de regeneración urbana promoviendo una serie de intervenciones, consensuadas con las diferentes asociaciones vecinales incluidas en la zona de actuación, que abarcan desde la mejora y ampliación de las zonas verdes, la dinamización económica del barrio mediante el apoyo económico a los comercios del barrio y la promoción de la inserción laboral favoreciendo la cohesión e inclusión social de los colectivos más desfavorecidos y fomentando el desarrollo de actividades culturales que den una mayor visibilidad turística a la zona.

Asignación de fondos

Todo este proceso de revitalización del barrio es una continuidad a las iniciativas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza como, por ejemplo, la rehabilitación de los edificios residenciales de Aloy Sala o la renaturalización del río Huerva, proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como la decisión de incrementar la presencia policial y el refuerzo de los equipos de limpieza en la zona. En definitiva, este esfuerzo municipal, apoyado con fondos europeos, transformará la zona y mejorará la calidad de vida de sus habitantes.

La resolución definitiva se publicará tras el análisis de alegaciones y la validación de la documentación correspondiente, momento en el cual se confirmará oficialmente la asignación de fondos.