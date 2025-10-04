Las cámaras de Doctor Cerrada, dos años después: "Han funcionado. El ambiente ha mejorado mucho"

Fue en mayo de 2023 cuando el Ayuntamiento de Zaragoza completó la instalación de las 14 cámaras de seguridad que desde entonces vigilan la calle Doctor Cerrada y todo su entorno. Su montaje formaba parte de un programa piloto del Gobierno municipal para tratar de aumentar la seguridad en las zonas conflictivas de la ciudad. Y fue también la primera gran extensión de una red de videovigilancia en la capital aragonesa con presencia en barrios como Delicias, el Gancho y Oliver y que va a seguir ampliándose en el Casco Histórico y en otras áreas con presencia de bares y locales de ocio nocturno.

En el caso de Doctor Cerrada, las cámaras de videovigilancia han sido de ayuda ya en múltiples ocasiones. Desde que se instalaron hace más de dos años, la Policía Nacional o los Juzgados han requerido visualizar las imágenes captadas por estos dispositivos en 14 ocasiones, ocho de ellas en este 2025, si bien es cierto que en todo este tiempo no se han registrado delitos graves en esta zona en la que en 2021 se vivieron momentos de mucha tensión.

Aquel año murió de un puñetazo un joven a las puertas del bar Dejavú y aquel año también se produjeron concentraciones y protestas en la calle Fita por una serie de agresiones homófobas que habían tenido lugar a las puertas de los bares LGTBI que se asientan en esta vía. Tres años antes, en 2019, otro joven falleció tras recibir un machetazo en la calle Princesa.

"El ambiente ha mejorado mucho"

Todo esto alertó a los vecinos y provocó una reacción. Entonces la asociación de vecinos Puerta del Carmen reclamó medidas al ayuntamiento y estas llegaron en forma de cámaras de videovogilancia, unos dispositivos que, en opinión de esta entidad, han cumplido su función. "Han funcionado. Afortunadamente, el ambiente por la noche ha mejorado mucho y se ha notado un descenso de la conflictividad", aseguran desde esta asociación.

Los bares y comercios de la zona también confirman el aumento de la seguridad percibida en todo el entorno de Doctor Cerrada. "Las cámaras intimidan y hay menos delincuencia sí, pero se ha desplazado a otras calles", cuenta Chabi, del pub Alice Kyteler. "El otro día atracaron a una clienta en la calle Doctor Horno a las 22.30 horas", lamenta.

Asimismo, Chabi apunta a otro factor que ha hecho que haya disminuido la delincuencia en el entorno de las calles Doctor Cerrada, Fita y Dato. "Además de las cámaras también han cerrado los bares que eran más conflictivos. Eso ha hecho mucho", cuenta. "La verdad que ahora estamos más tranquilos".

Vistos los resultados, el ayuntamiento va a continuar con su plan de expandir la red de cámaras de videovigilancia. La última calle en la que se colocaron dispositivos de este tipo fue en Delicias y próximamente llegarán a María Lostal, donde los vecinos llevan tiempo pidiéndolas debido a las peleas que tienen lugar cuando cierran varios bares y discotecas que hay por esa zona.