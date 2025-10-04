Medidas contra las lluvias torrenciales: el canal perimetral del barranco de la Muerte de Zaragoza se soterrará bajo la Z-30

El nuevo canal perimetral del barranco de la Muerte de Zaragoza vivió el pasado domingo su primera prueba de fuego. Pese a que la infraestructura todavía no está concluida, cumplió su principal función: evitar el colapso del joven barrio de Parque Venecia, especialmente el del colegio María Zambrano y el cuartel de la Policía Local, que quedaron totalmente anegados en el episodio de lluvias torrenciales registrado en julio de 2023.

De hecho, el canal tan solo alcanzó el 15% de su capacidad, debido especialmente a que la tormenta no fue tan aguda como la de hace tres veranos, aunque también tuvo que ver que este no fue el punto más crítico donde descargó el agua. En cualquier caso, las intervenciones hidráulicas todavía no han terminado en el barranco de la Muerte. En las dos próximas fases, sobre todo en la última, tendrá un papel clave la inversión que Amazon Web Services (AWS) tiene prevista y que anunció el pasado mes de marzo.

En concreto, en el acuerdo que suscribieron la multinacional estadounidense, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza se cifró la inversión privada en la capital aragonesa en 14 millones de euros. De ellos, dos servirán para poner en marcha un proyecto con Inteligencia Artificial que, de primeras, servirá para sensorizar los 28 barrancos de Zaragoza y predecir y anticiparse a las lluvias torrenciales, en un plan ambicioso que se extenderá a más áreas; y el grueso de la inversión de Amazon, unos 12 millones, se centrará en el refuerzo de la infraestructura mencionada en el barranco de la Muerte.

Esta segunda parte se ceñirá a las dos próximas fases, estando incluida en la tercera la actuación que ayudará a solventar con mayor eficacia estos fenómenos meteorológicos extremos. La obra más notable será la construcción de un colector que soterrará el agua que derive el nuevo canal perimetral bajo la Z-30, que el pasado domingo sí que quedó anegada por esta cuestión.

Así las cosas, cuando se concluya el proyecto, que tiene un plazo máximo de tres años –la intención es que todas las intervenciones estén concluidas a finales de 2027–, se reducirán episodios como el vivido recientemente, con cortes de tráfico que, si bien son mucho menos graves que la inundación de esa parte primera de Parque Venecia, también generan importantes molestias. Asimismo, el canal podrá absorber lluvias torrenciales hasta cinco veces más fuertes que las de julio de 2023.

"Acelerar" los procesos

Se trata de una iniciativa que el ayuntamiento ya tenía previsto ejecutar y que vivirá un impulso con la apuesta de AWS, ya que algunas fuentes municipales subrayan que "acelerará todos los procesos". En ese sentido, la intención es poder realizar un acto conjunto en los próximos días para explicar los avances de este proyecto, que está ya ultimado, y sobre todo para dar a conocer las implicaciones que tendrá la colaboración con la multinacional a través de la IA.

En el caso de los 28 barrancos, su aplicación permitirá generar un sistema de alertas tempranas que se combinará con predicciones que permitirán a los responsables actuar con previsión antes incluso de que sucedan las lluvias torrenciales. Yendo a lo práctico, anticiparía los efectos de cortar el tráfico o desalojar un edificio antes de que la tormenta descargase.

Conviene subrayar que esta inversión de Amazon en la capital aragonesa forma parte de un global que asciende a 17 millones de euros, 14 en la capital aragonesa y otros tres en Huesca, donde se renovará la tubería que va al manantial San Julián de Banzo, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro, donde AWS tiene ya en marcha sus respectivos centros de datos. Además, estas inversiones podrían beneficiar al gigante norteamericano en los concursos de acceso a los nudos eléctricos, aún pendientes de convocarse, en los que los criterios sociales y medioambientales pueden jugar un papel importante en la adjudicación de la capacidad de conexión a la red.