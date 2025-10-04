Un negocio con 150 años de historia: "El trato personalizado no tiene nada que ver con el resto"

María Isabel está al frente de la tradicional 'Bellostas', una bisutería especializada en la venta de mantos y trajes regionales situada en pleno centro de Zaragoza, en la calle Alfonso. Fundada en 1875 por sus abuelos, abrieron su primera tienda en la plaza de San Pablo, una mercería, en la "zona más concurrida para los comercios aquel entonces", comenta la actual gerente. "Fue en 1908, cuando esta calle se iba a abrir y se prevía que se trasladaran muchos negocios, cuando mi familia vino aquí a vender, sobre todo regalos y artículos de mercería", comenta Isabel.

La bisutería Bellostas cumple 150 años y sigue con su tradición familiar en el negocio, con María Isabel al frente

Se trata de un comercio que ha pasado por tres generaciones. Empezaron sus abuelos, le siguieron sus padres y ahora le toca a ella, sacándolo adelante cada día a sus 84 años. Verá en qué manos queda su negocio si ella lo deja, porque como comenta, no tiene hijas y ninguna de sus primas o sobrinas "muestran interés en continuar con el negocio".

María Isabel, la tercera generación que lleva la bisutería Bellostas / PABLO IBANEZ

Ahora mantienen la venta de regalos y trajes y accesorios regionales, pero su especialidad es la bisutería: pendientes, collares y artículos elaborados con joyas, "desde la más clásica hasta la más moderna". "Desde agosto esto empieza a moverse de cara al Pilar, nuestra época de ventas más altas. Para todo lo regional y lo que se quiera poner la gente, aquí vienen", explica, con gran parte de sus ventas dirigidas a turistas por su ubicación estratégica en plena calle Alfonso.

"Este año ha sido de mucho turista. Mucho latinoamericano, europeo, una barbaridad de italianos", comenta Bellostas. Aclara que aunque ahora mismo el negocio se mantiene "muy bien" por las ventas, la pandemia fue una época muy floja, sobre todo a nivel mental. "No es que la gente no tuviera dinero, ni ganas de comprar ni de vestirse de traje. Fue una cosa de la cabeza más bien, estábamos todos bloqueados", relata la comerciante, "aliviada" de que todo haya salido hacia delante, "Las ventas tardaron mucho en recuperarse", recalca Isabel.

Una atención al cliente diferencial

Frente a cómo las grandes multinacionales y marcas se están haciendo un hueco en la sociedad, Isabel está muy tranquila y confiada porque en algunas de estas tiendas "no saben atender al cliente". "Aquí te recomendamos de todo, consejos o cómo conservar bien la ropa. A algunos empleados de estas marcas les preguntas cómo lavar tu prenda y te dicen que lo pone en la etiqueta. Son esas cosas las que te alejan de la persona", opina Bellostas.

"Por mucho que puedan ser más o trabajar más, nosotros siempre vamos a tener esa diferencia. Respeto su trabajo, pero así es como veo la realidad", concluye la gerente de la tienda.

Incluso sin tener problema con los precios. Isabel aclara que nunca han tenido que hacer bajada de precios por pocas ventas o peligro de desaparición, solamente una liquidación hace unos años mientras hacían una reforma en el local.