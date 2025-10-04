El snooker se hace hueco en España y tiene en Zaragoza las mejores instalaciones del país: ¿qué es y quién juega a este deporte?

En un rincón del barrio de San José, en Zaragoza, un cartel verde llama la atención sobre el resto de los locales de la calle Federico García Lorca. Aquí están, aunque pocos las conozcan, las que son las mejores instalaciones de toda España para jugar al snooker, un deporte que está ganando adeptos en toda España y que en la capital aragonesa cuenta con un club, el Free Ball Zaragoza, con más de 10 años de historia.

Lo primero que conviene explicar es qué es el snooker, una modalidad británica del billar que en el Reino Unido es uno de los deportes más vistos después del fútbol, el cricket y el rugby. "Aquí sigue pareciendo algo como muy friki, pero allí los jugadores son auténticas estrellas", explica Ana Meneses, socia del Free Ball Zaragoza y la primera árbitra internacional española de este deporte. En este club zaragozano son unos 35 miembros y en toda España habrá "entre 200 y 300 jugadores activos". "Mucha gente nos conoce porque lo ve en Eurosport", cuenta. Y es que después del tenis y el ciclismo, el snooker es el deporte más visto en este canal especializado.

Lo que más llama la atención al entrar a este local es la dimensión de las mesas, que fácilmente pueden doblar o triplicar en tamaño a las de un billar como los que hay en los bares españoles. "Miden 12x6 pies, que son aproximadamente 3,60x1,80 metros. Este deporte lo inventaron militares británicos en la India y en España hay muy pocas mesas. Nosotros somos el club con más mesas de todo el país, con seis", explica Juan Sahagún, actual presidente del Free Ball.

Juan Pablo Martín jugando al snooker en una de las mesas del club Free Ball. / PABLO IBÁÑEZ

Pero además del tamaño de las mesas, las diferencias con el billar americano, el pool, son muchas más, aunque las reglas, reconocen los propios jugadores, no son muy fáciles para los que se acercan por primera vez a este deporte. Hay 15 bolas rojas y seis de otros colores: amarilla, verde, marrón, azul, rosa y negra, cada una de las cuales vale tiene un valor asignado. Para conseguir puntos hay que, primero, meter una bola roja. Eso da un punto y el derecho a volver a tirar para intentar meter una bola de color, que valen más. La que más puntos da es la negra, con siete. Cada vez que se mete una bola de color esta vuelve al tablero, pero cuando se acaban las rojas es cuando se inicia la cuenta atrás de la partida, que puede durar hasta dos horas. También puedes conseguir puntos haciendo que falle el rival. Y para el que no le haya quedado claro cómo se juega es mejor que lo vea, pero hay un peligro: engancha.

"Es un deporte que también es muy mental. Le llaman el ajedrez con bolas porque es muy táctico y puedes aplicar mucha estrategia. Tienes que combinar elementos físicos, con matemáticas y mantener la mente fría. Si un jugador es mejor que tú yendo al ataque (esto es, metiendo las bolas y consiguiendo puntos), tú no puedes jugar al ataque. Tienes que jugar a defenderte", cuenta otro de los miembros de este club, Juan Pablo Martín. ¿Y qué es eso de jugar a defenderte? "Pues, efectivamente, intentar fastidiar al rival dejándole las tiradas complicadas", añade Meneses.

Eso sí, el snooker, como buen deporte británico, es muy 'polite' y el respeto al rival y a las normas está por encima de todo. "Existe un código de honor que debe cumplirse e incluso un código de vestimenta. En las competiciones importantes hay que vestir con camisa, chaleco y zapatos. Y hay que ser honesto y comunicar al árbitro las faltas que tú mismo cometes porque hay muchas, como rozar una bola que no toca, que solo lo puede percibir uno mismo", explica Meneses.

"Nos ha costado sudor y vértebras"

Poco a poco, gracias a la implicación de los 35 socios de este club, Zaragoza se ha convertido en una de las sedes más importantes para este deporte en todo el país debido a las buenas instalaciones con las que cuenta el Free Ball. Desde el año pasado se juega aquí el campeonato de España por equipos, el último de los cuales tuvo lugar el fin de semana pasado. Ganó Cataluña, segunda quedó Madrid y en tercera y cuarta posición los dos equipos que presentó Aragón. En unos meses se jugará también aquí el campeonato de España individual.

Y todo esto se debe gracias al trabajo y a la implicación de unos socios que, insisten, no reciben ningún tipo de subvención pese a estar federados. Todo lo hacen ellos. "El que ha sido banquero es el tesorero. Uno que sabe de informática es el que instaló las webcams y el que sabe de hierro nos hizo unas taquillas para guardar los tacos", cuentan. Lo más complicado, eso sí, ha sido trasladar hasta este local de San José las seis mesas. La tabla sobre la que se deslizan las bolas es de piedra para garantizar que sea completamente lisa. Cada mesa pesa 1.600 kilos. "Nos ha costado sudor y vértebras traerlas hasta aquí", ríen.

Para el que le pique la curiosidad, las partidas de las competiciones oficiales de este club se retransmiten en YouTube o también puede acercarse hasta este rincón de San José. Y si no, que ponga el Eurosport.