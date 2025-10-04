Zaragoza y Amazon unen fuerzas a través de la IA: estas son las situaciones que podrá predecir la capital aragonesa

La inversión de Amazon Web Services (AWS) en Zaragoza irá mucho más allá de los 12 millones de euros que destinará a la mejora de infraestructuras hidráulicas, especialmente con el soterramiento del canal perimetral del barranco de la Muerte bajo la Z-30. Existe otra pata, menor en términos cuantitativos (está valorada en unos dos millones) y que está directamente relacionada con los modelos predictivos que, a través de la Inteligencia Artificial, Amazon ofrecerá a la capital aragonesa. Esta actuación tendrá que ver con la sensorización de los 28 barrancos de la capital aragonesa, ofreciendo soluciones en tiempo real a los responsables municipales incluso antes de sufrir un episodio concreto de lluvias torrenciales.

Sin embargo, la colaboración con la multinacional estadounidense permitirá al consistorio usar esa tecnología en el resto de áreas municipales. Primero, el modelo predictivo no solo se usará para las lluvias torrenciales, sino que tendrá peso para predecir cómo actuar, con tiempo suficiente, ante cualquier fenómeno meteorológico, como pueden ser las olas de calor extremo cada vez más habituales en Zaragoza. Por poner un ejemplo práctico en el que se podría aplicar, serviría para contemplar cuántas plazas se deberían habiliar en el Albergue municipal.

Pero la meteorología no lo será todo. Los conteos de aforos, ahora que las Fiestas del Pilar ya han comenzado, serán uno de los casos más clarividentes. La aplicación de la que dispondrán los técnicos, en base a la IA que proporcionará AWS, irá más allá del simple recuento, tanto en la plaza del Pilar como en cualquier otro espacio masificado. Así, permitirá conocer en detalle los flujos de gente, cuáles son los accesos más utilizados o en qué momentos del día, por citar solo tres ejemplos. De esta forma, el ayuntamiento podría anticiparse en cuestiones de seguridad.

Esta segunda pata tomará protagonismo en los próximos días, cuando está previsto que se dé a conocer la letra pequeña del acuerdo. Además, los dos millones aportados por Amazon se complementarán con partidas presupuestarias municipales, que ya presentó hace meses el plan CityVerse, a ocho años, que podría acelerarse. La herramienta que se desarrollará junto a Amazon, insisten desde el ayuntamiento, estará "viva". El proyecto es a tres años, pero estará en continuo desarrollo.