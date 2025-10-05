Afecciones al tráfico por obras desde este lunes en una importante avenida de Zaragoza

Dentro de las actuaciones de mejora y renovación de tuberías arteriales de la ciudad, así como de tramos de colectores que registran incidencias, el Ayuntamiento de Zaragoza comienza este lunes 6 de octubre la segunda fase de la renovación del colector que transcurre por Avenida de América.

En esta ocasión, tras realizar durante el mes de septiembre las obras en un primer tramo de 150 metros, se va a pasar a actuar en otro tramo de similar longitud entre la confluencia de la avenida con las calles de Lugo y Villa de Ansó, lo que dejará las calles de Pontevedra, de Orense y de La Coruña --tramos entre Lasierra Purroy y avenida América-- en fondo de saco y doble sentido de circulación. Mientras, el sentido de la calle Hermanos Gimeno continuará invertido como en la primera fase para facilitar la movilidad en la zona.

De esta manera, en el sentido de subida al barrio de Torrero, el tráfico proveniente de la calle de Villa de Ansó podrá girar hacia Avenida América. Esto supone que las líneas de bus 33 y 39 retoman su habitual recorrido.

Desvíos de autobús

Mientras, las líneas 34, 42 y C4 tendrán nuevos desvíos --en su tramo de subida-- y deberán llegar hasta la rotonda de la Z-30 para bajar por Avenida América y meterse por la calle de Lugo. A partir de ahí retomarán su recorrido habitual: la 31 y 42 por calle Lugo, y la C4 por la calle de la Cuarta Avenida.

Por su parte, en el sentido de bajada hacia el Canal Imperial, la línea N5 sigue igual y para llegar a Avenida de América lo hará por la calle de Hermanos Gimeno.

Las líneas 34 y C1 deben sortear las obras girando por las calles Lugo, Pablo Parellada, Gabriel Gambao, Lasierra Purroy y alcanzar avenida América por Hermanos Gimeno.

Para posibilitar la movilidad, se prohibirá estacionar en la avenida América --de la calle Oviedo a la de La Coruña y continuará prohibido entre Hermanos Gimeno y el número64--; en la calle La Coruña, en concreto, los 15 metros próximos a Avenida América y 15 metros próximos a la calle Lasierra Purroy.

También en la calle Orense, en los 15 metros próximos a la avenida América y los otros 15 metros próximos a la calle Lasierra Purroy; en la calle Pablo Parellada, 5 metros entre la calle Lugo y el número 28, y continúan 15 metros en el número 15-17 con la plaza PMR trasladada a San Juan Bautista.

Además, en la calle Lugo, los 5 metros próximos a avenida América, y del número 62-64 a la calle Lasierra Purroy para la parada de bus provisional y en Lasierra Purroy, la zona de contenedores y motos desde Lugo en el giro a la derecha.