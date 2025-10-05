El fuerte viento desprende la lona que cubre las obras en el antiguo edificio de la CAI en Independencia

El inicio oficial de las fiestas del Pilar ha estado marcado por un desplome de las temperaturas en Zaragoza -tras un desfile de las peñas y del pregón bastante apacible con cerca de los 30 grados en las horas centrales de la tarde- propiciado por la entrada del cierzo ya desde anoche.

Las fuertes rachas de viento de hasta 55 km/h. que se están registrando desde la madrugada han desprendido parcialmente la lona que cubre los trabajos en la antigua sede de la CAI, en el paseo de Indendencia, dejando una llamativa imagen para los viandantes. En ese inmueble se instalará una nueva tienda de Zara y 30 pisos de lujo, en principio, a mediados del 2026.

En el lugar se encuentran ya efectivos de Bomberos para fijar de nuevo la lona evitar que se suelte de manera total generando posibles daños a algunas de las miles de personas que diariamente atraviesan esta céntrica calle de la capital aragonesa.